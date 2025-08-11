中國外長大熱門劉建超 上月底遭帶走原因不明

曾被視為中國外交部長熱門人選的劉建超，上月被帶走訊問，原因不明。（美聯社檔案照）

2025/08/11 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》九日獨家引述知情人士報導，曾被視為中國外交部長熱門人選的中共中央對外聯絡部（中聯部）部長劉建超，上月底結束外訪行程返回北京後，就被當局帶走訊問，原因尚不明朗。報導指出，這是自中國前外交部長秦剛二○二三年七月遭解職以來，目前已知涉及外交官的最高層級調查。

據報導，現年六十一歲的劉建超是資深外交官，曾任中國國家預防腐敗局（二○一八年併入國家監察委員會）副局長，是旨在追捕涉貪海外逃犯的「獵狐行動」關鍵人物，目前擔任中聯部部長，負責中共與外國政黨、政治組織的往來與聯繫工作。劉建超七月下旬出訪新加坡、南非及阿爾及利亞後返回北京，迄今下落不明，傳出已被帶走調查。不過，中聯部網站仍將劉建超列為部長。

秦剛之後 遭調查最高階外交官

中國網路社群八日開始流傳劉建超被帶走調查，原因眾說紛紜，包括可能涉及洩密，以及居間協助中國富豪將資產轉移到海外等。自中國國家主席習近平二○一二年上台以來，已有超過六二○萬人遭處分，罪名包括貪腐、怠於政務及洩漏國家機密等，數十名高階官員遭到撤職。

接近中國外交決策機構的人士透露，劉建超的缺席可能會削弱北京外交專業知識，習近平在人事任命上愈來愈傾向政治忠誠度。

接觸過劉建超的人士指稱，劉自稱熱愛高爾夫，經常打小白球，但隨著習近平推出一系列禁奢令後，他可能已停止打球。若干人士透露，劉建超的兒子曾在美國金融業工作，目前定居於中國。

劉建超在二○○八年北京奧運期間，擔任外交部發言人，開始嶄露頭角，此後曾先後擔任駐菲律賓和印尼大使，一三年升任外交部部長助理。憑藉在外交界的經驗和資歷，劉建超一度被認為是出任外長的熱門人選。

劉建超二○一八年擔任中央外事工作委員會辦公室副主任後，二二年出任中聯部部長，隨後被提拔為中共中央委員會委員，出訪頻繁，包括曾訪問美國和其他西方民主國家，而此前中聯部部長通常不會去這些國家。

劉建超去年年初訪問華府和紐約期間，因對穩定美中關係的必要性釋出積極訊號，而受到讚譽。一名美國官員直言，「中國人基本上是在告訴我們，他將成為下任外長。」

