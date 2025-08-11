為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本海自涼月號去年誤闖中國領海 遭砲擊警告

    涼月號（法新社檔案照）

    涼月號（法新社檔案照）

    2025/08/11 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／大阪十日報導〕日本共同社十日引述多名消息人士報導，日本海上自衛隊護衛艦「涼月號」，去年七月四日誤闖中國浙江省沿海的中國領海時，遭中方發射至少兩枚砲彈警告，所幸被未擊中涼月號，該艦未受到任何傷害。報導指出，中國向其他國家船隻進行射擊警告的情況極為罕見，當時顯然是一觸即發的危險狀態。

    面臨一觸即發危險狀態

    去年七月初，中國軍方在浙江省外海設立禁航區，進行實彈射擊演習。當時，涼月號從公海監控共軍在台灣北方東海海域進行的飛彈演習。但四日當天，涼月號誤闖中國領海，停留約廿分鐘，中方派遣船隻驅離，並進行外交抗議，指控日艦「違法且不適當」。

    由於這是海自在一九五四年成立以來，首次在未通知中方的情況下駛入中國領海，引發各方關注。日方事後調查指出，此事主因是涼月號未開啟電子航海圖上公海與他國領海邊界的指示開關，以致於誤闖中國領海而不自知，屬於操作疏失問題，該艦艦長也在事後遭到撤職。

    據報導，涼月號在闖入中國領海前，中方即發射一枚砲彈警告；涼月號進入中國領海後，中方又發射一枚砲彈，要求涼月號退出領海。而由於涼月號的電子航海圖並未顯示已進入他國領海，因此即使遭到射擊警告，涼月號仍在中國領海內停留約廿分鐘。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播