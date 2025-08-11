川普藉關稅強化國安 遏制中國

美國總統川普利用關稅談判，敦促中國周邊國家與美國建立更緊密的國防關係，包括要求柬埔寨允許美國海軍在可直接進入南海的雲壤海軍基地活動，並限制中國海軍的活動範圍。（法新社檔案照）

2025/08/11 05:30

敦促中國周邊國家 與美建立更緊密國防關係

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「華盛頓郵報」九日披露美國政府內部文件指出，總統川普利用關稅大棒的範圍，可能比外界所知更為廣泛，除了將美國企業利益納入與各國的貿易談判，主要是敦促中國周邊國家與美國建立更緊密的國防關係，包括要求南韓支持駐韓美軍協助抗中、敦促柬埔寨限制中國海軍的活動範圍，以及希望台灣、印度和印尼等國增加國防開支，或採購更多美國軍備，以遏制中國戰略影響力，達成美國國家安全目標。

「經濟國安與美一致 即可降低關稅門檻」

報導指出，美國政府將貿易談判視為實現目標的機會，這些目標遠遠超出川普多次重申的減少美國一．二兆美元長期貿易逆差，還包括國安意圖。在川普四月九日宣布暫緩對等關稅、與各國展開談判的最初幾週，美國官員便已制定計畫，敦促中國周邊國家與美國建立更緊密的國防關係，包括採購美國軍備和允許美軍訪問港口。事實上，川普早在行政命令中闡明，「在經濟和國安問題上與美國充分一致」的國家，即可降低關稅門檻。

在美國與十八個主要貿易夥伴進行談判之際，美國政府各部門的「談判建議」紛至沓來。例如，根據美國與南韓的初步協議草案，華府要求首爾同意有關駐韓美軍的一項新要求，「南韓將發表政治聲明，支持駐韓美軍保持靈活性，俾便在嚇阻北韓之際，也能遏阻中國」。美方也希望首爾將國防預算佔國內生產毛額（GDP）的比重，從去年的二．六％提高到三．八％，並提撥逾十億美元，支付二．八五萬名駐韓美軍的年度費用。

說服柬埔寨允美軍 進入雲壤海軍基地

美方也設想利用貿易談判來削弱中國戰略影響力。例如，川普威脅對柬埔寨徵收四十九％關稅，旨在說服金邊當局允許美國海軍在可直接進入南海的「雲壤海軍基地」，進行年度或兩年一次的艦艇訪問和軍事演練。華府對中國海軍在該基地的活動早已高度警惕，現在更希望金邊當局禁止共軍「在雲壤以外部署」。

中國國企營運港口 美方促以色列取消

此外，美方也敦促以色列取消中國國有「上海國際港務集團」在以國北部海法市新港口的營運權，因為美國海軍艦艇經常停靠在附近的以國海軍基地。

中國嵐橋集團二○一五年取得澳洲北部達爾文港九十九年租約，負責營運該港口一事，也被納入美國與澳洲的貿易談判中。鑑於美軍在該港口輪調部署約兩千五百名陸戰隊隊員，美方希望坎培拉當局重審中企對該港口的營運權。澳洲總理艾班尼斯先前已承諾，會將達爾文港收歸本國營運。

在東非，美方希望馬達加斯加拒絕中國建立軍事基地並擴大軍事合作，並要求模里西斯研究如何在國家電信和監控網路中，排除中國華為、中興和海康威視等公司製造的設備。在南美洲，美方希望阿根廷與美國專家討論，如何對該國境內的中國太空監測設施進行「管控」，以確保該設施「純屬民用」。

