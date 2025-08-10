為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    紐澳加強軍事合作 重視台海和平

    澳洲總理艾班尼斯（右）與紐西蘭總理盧克森九日在紐西蘭皇后鎮會談，討論加強兩國軍事合作，並在聯合聲明中對中國在南海和東海的挑釁行為表達嚴重關切。聲明強調台海和平穩定的重要性，呼籲以對話解決爭端，反對單方面改變現狀。（美聯社）

    2025/08/10 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕澳洲總理艾班尼斯與紐西蘭總理盧克森九日在紐西蘭皇后鎮舉行年度領袖會議，討論加強紐澳兩軍合作，並在會後聯合聲明中對中國在南海、東海的挑釁行為表達嚴重關切，強調台海和平穩定的重要性，呼籲以對話和平解決爭端，反對單方面改變現狀。

    盧克森形容澳洲為「摯友」、「家人」與「唯一盟友」，表示紐方重視與澳洲的協同作戰能力，希望透過緊密合作使軍力倍增，打造在區域運作的不可或缺紐澳軍團。

    中國軍艦今年二月曾在紐澳間塔斯曼海國際水域進行實彈演習，迫使民航機改道，並部分繞行澳洲，顯示其軍事影響力擴張。

    暗指中國在南海危險挑釁

    聲明雖未點名中國，但對南海危險挑釁及海上民兵等加劇動盪的行為表示關切，警告恐引發碰撞、誤判與傷亡，重申依「聯合國海洋法公約」維持和平穩定，並呼籲各方依國際法降溫及和平解決爭端。東海局勢同樣受到關注。

    兩國也呼籲中美負責任管理競爭並持續對話，維護區域穩定。艾班尼斯稱地緣戰略競爭尤其是大國間角力是紐澳合作的重要議題；盧克森則說兩國在對華交往上立場幾乎一致，中國是重要世界大國，須持續接觸。

    熱門推播