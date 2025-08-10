我非洲唯一邦交國 中共建壩利誘 滲透史瓦帝尼

中國正透過加強經貿與投資基礎建設擴大在台灣邦交國史瓦帝尼的影響力。圖為二○二三年九月五日史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世在王宮接見訪問史國的蔡英文總統。（美聯社檔案照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕儘管與台灣維持長年外交關係，位於非洲東南部的史瓦帝尼王國（原史瓦濟蘭）仍加入中國「一帶一路」倡議，北京並罔顧自身一中原則，持續加強與史國合作，包括斥資興建大型水壩，意圖透過經濟影響逐步滲透史瓦帝尼政治。

香港南華早報八日報導，中史雖無邦交，但貿易與基建往來穩定。二○二三年五月，中國央企「中國電力建設集團」旗下「中國水利水電建設公司」取得史國政府價值一．四六億美元（約四十二億台幣）的合約，興建位於南部的姆帕凱尼壩（Mpakeni Dam）。這是中企首度在史國承接政府工程，工期逾四年，完工後可蓄水一．二億立方公尺，灌溉面積達五千公頃。

史瓦帝尼是台灣在非洲唯一邦交國，兩國外交關係逾半世紀。然而美國喬治華盛頓大學教授、前外交官辛恩指出，中史多年來保持重要經濟關係，此次建壩交易更具戰略意義，中國正「放長線釣大魚」，藉經濟滲透，等待在政治上發揮更大影響力的時機。

中史貿易往來規模遠大於台史。二三年，史瓦帝尼對中出口僅四十五．六萬美元，進口卻高達一．五九億美元；對台出口二六○萬美元，進口僅八二○萬美元。

北京同時對非洲採「恩威並施」策略：對與中國建交的五十三國給予零關稅等優惠，卻拒絕給予承認台灣的史瓦帝尼任何好處。去年九月，史國缺席在北京舉行的中非合作論壇峰會。中國外交部發言人毛寧當時稱，史方與「台灣地區」發展官方關係，不符合其自身利益，並強調中方相信史瓦帝尼終將「認清國際大勢」。

