美插旗俄勢力 亞美尼亞、亞塞拜然停火言和

美總統特使魏科夫（右）六日赴莫斯科與俄羅斯總統普廷五度會面協商烏俄停戰事宜。（路透）

2025/08/10 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕白宮八日舉行亞塞拜然與亞美尼亞和平峰會，在美國總統川普見證下，雙方握手言和並簽署三方和平協議。川普表示，兩國承諾「永久停止一切戰鬥」，此舉也讓美國得以在俄羅斯與伊朗之間的南高加索地區發揮影響力。

亞美尼亞總理帕辛揚稱協議是「重大里程碑」，亞塞拜然總統阿利耶夫則讚川普「六個月內創造奇蹟」。

位於亞塞拜然境內的納戈爾諾—卡拉巴赫（簡稱納卡區），居民多為亞美尼亞人，兩國為爭奪控制權衝突長達卅五年，死傷嚴重，歷來國際協調皆告失敗。二○二三年亞塞拜然重新全面掌控納卡，迫使逾十萬亞美尼亞人遷徙，並展開關係正常化談判。

據美方官員指出，雙方談判仍存分歧，例如亞美尼亞以損害主權為由，拒絕第三方控制穿越其國土、連接亞塞拜然與飛地納希契凡的「贊格祖爾走廊」。不過，亞美尼亞為與美國建立密切關係，避免地理上受制於喬治亞與伊朗，最終同意更廣泛協議。

分別與美簽署經濟合作協議

川普宣布兩國永久停火，開啟商業、旅行與外交往來，並尊重彼此主權與領土完整。此外，兩國還分別與美國簽署能源、科技與經濟合作協議。

俄羅斯長期在雙方爭端中居中調解，但自二○二二年入侵烏克蘭後影響力下滑。莫斯科支持亞塞拜然掌控納卡更激怒亞美尼亞，使其減少對俄依賴並轉向西方；亞塞拜然則在納卡勝利後更敢挑戰俄方立場。

協議重點是贊格祖爾走廊建設，亞美尼亞提議命名為「川普國際和平及繁榮之路」，川普表示雖非出自己意，但深感榮幸。此通道將穿越寬卅二公里的亞美尼亞領土，連接亞塞拜然與納希契凡，設有鐵路及石油、天然氣管線。美國企業獲獨家開發與營運權九十九年，並不侵犯亞美尼亞主權。對產油與天然氣的亞塞拜然而言，該通道可更直接通往土耳其與歐洲。

尋求諾貝爾和平獎的川普，第二任期以來已促成剛果與盧安達和平協議，結束剛果東部衝突，並在泰柬、印巴衝突中發揮作用。阿利耶夫提議與帕辛揚聯名提名川普角逐和平獎。

