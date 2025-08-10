為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    長崎原爆紀念 中國不忘打壓台灣

    駐日代表李逸洋昨天代表台灣首度出席長崎和平紀念典禮，座位在使節團後方，他表示主辦單位長崎市的不妥安排有其原因，中國的打壓才是幕後黑手。（駐日代表處提供）

    駐日代表李逸洋昨天代表台灣首度出席長崎和平紀念典禮，座位在使節團後方，他表示主辦單位長崎市的不妥安排有其原因，中國的打壓才是幕後黑手。（駐日代表處提供）

    2025/08/10 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京九日報導〕駐日代表李逸洋九日首次代表台灣出席長崎原爆八十週年和平祈念儀式，但因中國打壓，代表團被安排在「國際非政府組織」區，而非使節區。李逸洋強調，儘管遭矮化，仍決定出席，向世界傳達台灣追求和平的決心；並指出台灣不是國際非政府組織，而是活躍於國際舞台的主權國家。今年中國未派員出席，與去年形成對比。

    排在國際非政府組織區 非使節區

    代表團包括李逸洋與駐福岡辦事處長陳銘俊。這是台灣繼六日首次受邀出席廣島原爆紀念儀式後，再參加長崎活動。廣島儀式時，台灣座位安排在使節區，與美國大使僅隔數椅；長崎儀式初期並未列入台灣參與名單，經多方溝通才獲准出席。李逸洋感謝長崎市與各界協助，但直言座位安排不當是受中國施壓所致，批評追逐核武的中國在和平典禮打壓全心追求和平的台灣，令人遺憾。

    李逸洋不缺席 傳達台灣和平決心

    儀式上午十時四十分開始，十一時零二分全體默哀，追悼八十年前原爆罹難者。去年有三一六七名原爆受難者過世，遺名寫入原爆死亡者名冊並安置於奉安箱中，長崎原爆死亡者累計達廿萬一九四二人。長崎市長鈴木史朗在會中宣讀長崎和平宣言，日本首相石破茂重申「非核三原則」，並表示日本將引領國際實現「無核戰爭」與「無核武」世界。

    長年交好 中國今年缺席長崎活動

    今年長崎市邀請一五七個國家與地區，九十五個回應參加，包括立場對立的以色列、巴勒斯坦與伊朗。去年因以巴衝突，以色列未獲邀，導致除日本外的G7國家大使缺席抗議。長崎市與中國長年交好，過去未邀台灣，我方持續爭取並獲日本輿論支持，鈴木市長最終同意並公開歡迎，但座位安排仍矮化台灣。

    中國對日本原爆紀念活動一向冷淡，批評日本過度強調受害者身份、未充分反省侵略行為，從未參加廣島紀念儀式，偶爾出席長崎儀式。去年中國駐長崎總領事館曾參加，今年則突然缺席，長崎市僅稱原因「無可奉告」。

    日本首相石破茂九日出席長崎原爆八十週年和平祈念儀式，向原爆罹難者獻花致意，表達哀悼。（歐新社）

    日本首相石破茂九日出席長崎原爆八十週年和平祈念儀式，向原爆罹難者獻花致意，表達哀悼。（歐新社）

