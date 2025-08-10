普廷見美特使 不忘離間美幹員

美總統特使魏科夫（右）六日赴莫斯科與俄羅斯總統普廷五度會面協商烏俄停戰事宜。（路透）

2025/08/10 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統特使魏科夫六日訪問莫斯科，五度與俄羅斯總統普廷會晤，協商烏俄和平事宜，並促成川普與普廷「雙普會」。美國「哥倫比亞廣播公司」（CBS）八日報導揭露，會面期間，普廷特地拿出國家最高級別榮譽「列寧勳章」，委託魏科夫轉交為俄軍作戰陣亡者的中央情報局（CIA）官員家屬，展現出普廷工於心計，試圖暴露對手弱點的一面。

委託轉交勳章 給戰亡的CIA官員兒

據傳受心理健康問題所苦的美國青年葛洛斯在烏俄戰場上為俄軍戰鬥，二○二四年戰死沙場。普廷接見魏科夫時，委請對方將列寧勳章轉贈給葛洛斯在CIA擔任數位創新部門副主任的母親加利納。列寧勳章為一九三○年蘇聯時期所設立的獎勵制度，表彰具有傑出貢獻的公務體系人員，著名英蘇雙面間諜費爾比也曾獲頒此勳章。

請繼續往下閱讀...

CIA四月發布的聲明澄清，葛洛斯參戰並不涉及國家安全議題。知情人士向CBS表示，葛洛斯從未任職於CIA，亦無跡象顯示受俄國政府招募。將遺體交赴美國時，克里姆林宮似乎也沒有注意到葛洛斯的家庭背景。

葛洛斯曾在社群媒體發布置身莫斯科的影像並聲援俄軍。俄國媒體四月首度報導其死訊；CIA聲明提及加利納及其家屬皆因喪子承受難以想像的悲痛。葛洛斯的父親是伊拉克戰爭退役軍人，先前向「華盛頓郵報」表示，對於兒子身在烏克蘭或是被納入俄羅斯部隊，他與加利納皆不知情。

