    雙普會／阿拉斯加辦峰會 上回美中高層交鋒

    美中雙方在二○二一年三月十八日於阿拉斯加首府安克拉治舉行拜登政府上任來首次直接會談。（美聯社檔案照）

    2025/08/10 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普宣布八月十五日將在阿拉斯加會晤俄國總統普廷後，克里姆林宮首度回應，稱阿拉斯加是峰會的「合理」地點。克宮外交政策顧問鄂夏柯夫說，「俄美是近鄰，兩國接壤。因此，我們的代表團只需飛越白令海峽，讓兩國領導人如此重要且備受期待的峰會在阿拉斯加舉行，似乎相當合理」。

    俄國於一八六七年將阿拉斯加出售給美國，阿拉斯加的西端距離俄國最東端不遠，兩地相隔白令海峽。鄂夏柯夫表示，阿拉斯加和北極也是俄美兩國經濟利益的交匯點，而且存在開展大規模互利計畫的前景，「當然，兩國總統無疑將重點討論實現烏克蘭危機長期和平解決的方案」。

    選擇阿拉斯加會面，恐也是顧及國際刑事法院（ICC）對普廷的逮捕令，使「雙普會」地點範圍縮小。普廷先前曾提到阿拉伯聯合大公國可能是峰會東道主，媒體也猜測土耳其、中國或印度也是可能地點。

    這並非美國首次在阿拉斯加舉辦備受矚目的外交會談。二○二一年三月，美中兩國在當地最大城市安克拉治舉行拜登政府上任後的首次中美高層會談，由時任國務卿布林肯與國安顧問蘇利文，與中共中央外事辦主任楊潔篪與外長王毅進行一場激烈對話。

    川普將在本月十五日在阿拉斯加與普廷會面，討論烏戰終結問題。圖為兩人二○一八年七月在赫爾辛基會面。（法新社檔案照）

