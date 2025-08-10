美俄喬停火 烏克蘭噩夢降臨

烏克蘭前線關鍵地區

2025/08/10 05:30

普廷提兩階段方案 要基輔讓出烏東

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷十五日將會談，討論終止持續三年半的烏俄戰爭，但烏克蘭總統澤倫斯基未被納入，令外界憂慮烏國恐在和談中被邊緣化。外傳普廷向川普提議，若基輔做出重大讓步並承認俄對烏東頓巴斯地區主權，俄將停火。川普同意會晤，被視為給普廷重大外交勝利。

華爾街日報指出，歐洲和烏官員透露，川普特使魏科夫帶回的普廷全面停火方案，要求基輔做出重大領土讓步，並推動國際社會承認俄國對烏國東部頓巴斯地區的主權，以換取俄國停火。知情官員進一步解釋，普廷的意思是，若基輔同意從烏東頓內茨克州全面撤軍，他就同意全面停火。屆時，俄國將控制頓內茨克和盧甘斯克兩州，以及克里米亞半島。該提議可能標誌莫斯科改變先前要求全面控制頓巴斯以外整個前線地區的要求。

要求烏先撤出頓內茨克 再談全面和平

歐烏官員也試圖釐清同樣由俄軍部分控制的札波羅熱州和赫爾松州南部地區將如何處理。他們對於普廷究竟是打算凍結現有戰線，或最終完全撤出看法不一。美國一名官員則表示，普廷呼籲在這兩個地區目前的戰線暫時停火，之後再與基輔談判土地交換，目標是讓莫斯科完全控制札波羅熱和赫爾松，惟目前尚無法確定俄國將拿出哪些領土作為交換。

兩位歐洲官員表示，在八日的通話中，魏科夫告訴歐洲官員，俄國的提議包括兩個階段。在第一階段，烏國將從頓內茨克撤軍，戰線將被凍結。在第二階段，普廷和川普將就最終和平計畫達成共識，並隨後與澤倫斯基進行談判。

未提烏國安全保障 俄不攻擊承諾遭質疑

歐洲官員對此持保留態度，憂心俄除停火外無更多承諾，恐藉此拖延並規避美國新制裁。澤倫斯基八日在社群平台重申，烏不會割讓土地，必須參與任何結束戰爭的談判，「任何不考慮烏克蘭的決定，都違背和平，且不會有成果」。

俄方提案未涉及烏尋求安全保障及加入北約組織事宜。普廷聲稱將立法承諾不攻擊烏或歐洲，但歐洲官員深表懷疑。分析認為，此舉是為加大澤倫斯基國內壓力，迫使其在民眾想止戰卻不願失土的矛盾中讓步，並幫助莫斯科迴避制裁。

美國國家廣播公司引述英國皇家聯合軍事研究所專家艾爾表示，基輔的噩夢正逼近，「川普可能欣然接受任何提議，把虎頭蛇尾的妥協當成主要成就」。「烏克蘭希望」組織執行長博耶奇科則警告，妥協只會帶來暫時停火，讓俄補充兵力並逃避制裁，即使無協議，會晤本身亦是普廷外交勝利，他呼籲川普勿墜陷阱。

烏克蘭首都基輔市中心八日一場由武裝部隊第廿四機械化旅舉辦的戰事展覽，許多民眾踴躍參觀，包括一名手持玩具槍的男孩。（路透）

