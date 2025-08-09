圍堵哈瑪斯 以將撤光加薩市平民

加薩市一名男孩八日在被以軍轟炸地點扛著一台嬰兒車避難。（路透）

2025/08/09 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列安全內閣八日批准計畫，允許以軍全面佔領加薩走廊北部的加薩市，以殲滅巴勒斯坦激進組織哈瑪斯。美國網路媒體「Axios」披露，行動第一步是撤離全體居民，將其轉移至中部難民營等地，隨後圍困市內哈瑪斯武裝份子並發動地面攻勢，可能是占領整個加薩走廊的第一階段。

Axios記者拉維德八日在社群平台Ｘ透露，以軍計畫在十月七日（哈瑪斯突襲以國兩周年）前完成撤離，確保剩餘的都是武裝份子，再展開圍困與進攻。納坦雅胡與國防部長卡茲已批准此最終作戰計畫。

計畫十月七日前完成撤離

以色列媒體此前指出，以軍可能需約五個月才能完全控制加薩走廊、摧毀哈瑪斯並帶回人質。據N12電視台指出，納坦雅胡將先下達撤離令，再佔領加薩市並進入有哈瑪斯活動的中部難民營。另一行動方案則是同時圍困兩地、施以大規模火力打擊，為地面部隊進入鋪路。這種方式既能消耗哈瑪斯軍力，又可避免深陷市區巷戰，並迫使居民向南遷移，達成「自願遷徙」。

此計畫在國際與以國內部皆遭反對。被扣押人質的家屬及部分安全機構成員認為此時動武無利可圖，更希望透過協議換回人質。反對黨領袖拉皮德直言，計畫將危及國家安全，令以色列陷入無目標、無前景的佔領，「這正是哈瑪斯想要的」。

納坦雅胡堅稱，唯有加大軍事壓力，才能救回人質並摧毀哈瑪斯。由哈瑪斯控制的加薩衛生部表示，以軍攻勢已造成逾六．一萬名巴勒斯坦人死亡。

