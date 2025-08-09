接管加薩市 以擴大地面軍事行動

一面殘破的以色列國旗矗立在砲火轟炸後的加薩邊境。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列安全內閣歷經徹夜會議後，於八日凌晨批准總理納坦雅胡的計畫，接管加薩走廊北部的加薩市，並展開地面進攻，顯示與哈瑪斯長達廿二個月的戰爭再度升級。哈瑪斯警告，任何佔領行動將讓以軍付出沉重代價。

以軍已控制加薩走廊約四分之三地區，僅加薩市及中部難民營尚未攻下。加薩市戰前人口近八十萬，戰爭爆發後數十萬人撤離，部分於停火期間返家，現有居民數量不明。以軍宣稱，將在控制該市同時，向戰區外平民提供人道援助。

納坦雅胡稍早接受福斯新聞專訪時，提出佔領整個加薩走廊並移交阿拉伯國家軍隊管理的構想，稱以國不打算長期治理當地，只求建立安全邊界。安全內閣通過的五項終戰原則為：解除哈瑪斯武裝、釋放所有人質（無論生死）、加薩非軍事化、以色列維持安全控制與建立非哈瑪斯及非巴勒斯坦自治政府的替代民政當局。

擴大軍事行動引發以軍內部顧慮。總參謀長薩米警告，此舉恐危及約廿名倖存人質安危，並增加軍事壓力。納坦雅胡方案與內閣批准版本的差異，可能反映這些保留意見。

國際反對 美無異議

哈瑪斯強烈反對，稱加薩人民將持續反抗，批評戰後由阿拉伯國家領導部隊接管屬「與以色列有關的佔領軍」，恐令局勢惡化。哈瑪斯並指以國佔領加薩市是「戰爭罪」，不在乎人質生死。約旦官員則重申，阿拉伯國家只會支持由「合法巴勒斯坦機構」處理加薩安全。

聯合國人權事務高級專員圖克警告，全面接管將奪走更多人命、加劇苦難，呼籲立即停止。美國八日未表示異議，國務卿魯比歐七日重申川普總統立場，強調以色列可自行決定安全措施，並稱「只要哈瑪斯存在，就不會有和平」。

英、澳、德、中等國則對以國計畫表達不滿或關切，呼籲避免惡化局勢，並支持「兩國方案」作為長久和平之道。

美副總統范斯八日表示，目前沒有計畫承認巴勒斯坦國，川普總統的中東政策目標一直非常明確，會繼續堅持下去。

