真主黨繳械換以停火 黎巴嫩考慮美提議

黎巴嫩真主黨支持者八日在首都貝魯特南郊街頭縱火燒輪胎，抗議黎國政府同意美國就解除真主黨武裝所提出的建議。（法新社）

2025/08/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國已向黎巴嫩提議，要求在今年底以前解除幾乎高層已被以色列團滅的什葉派基本教義組織「真主黨」的武裝，同時以色列則會結束在黎巴嫩的軍事行動，並從黎巴嫩南部的五個陣地撤軍。

該美版建議已透過美國總統川普的特使巴瑞克（Tom Barrack）提交給黎國，黎巴嫩內閣會議七日也就此討論，此為在以伊朗為靠山的真主黨拒絕黎國政府的繳械決定後，黎國內閣數日內第二度就解除真主黨武裝開會研商。黎國資訊部長莫科斯表示，內閣支持採用巴瑞克提交的美版計畫，但僅批准美方建議所提出的目標，但未討論特定的時間表與細節。黎國政府五日曾表示，必須在今年底以前解除真主黨的武裝。

請繼續往下閱讀...

該美版建議列出在解除真主黨武裝上迄今最詳細步驟，共有十一項「目標」，包括確保以色列與真主黨去年十一月的停火協議的永續性、逐漸結束黎國境內包括真主黨在內的非政府實體的武裝存在、黎巴嫩部隊部署於重要邊境與國內區域、以色列從在去年和真主黨開戰時拿下的黎南五陣地撤軍、透過非直接對話解決囚犯問題，以及永久標定黎巴嫩與以色列以及與敘利亞的邊境。

決定權在真主黨 伊朗稱不干涉

以國官方與真主黨尚未對美國此議發表評論，但為抗議美方的提議，來自真主黨的內閣部長及其什葉派穆斯林盟友，退出七日的黎國內閣會議。至於真主黨背後的靠山伊朗的外長阿拉奇六日曾告訴伊媒，這並非外力首度試圖解除真主黨的武裝，最後決定權在真主黨身上，伊朗不會干涉。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法