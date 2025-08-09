美軍間諜機深入南海爭議水域 7月48趟

美國空軍RC-135U偵察機主要替美軍情報鏈的決策蒐集戰略電子偵察訊息，鎖定並辨識外國部隊的陸、海、空雷達訊號。（路透檔案照）

2025/08/09 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國「新聞週刊」七日報導，一架負責蒐集雷達訊號的美軍偵察機RC-135U，被發現五日在南海爭議海域長時間飛行。據分析人士說法，美軍間諜機如此深入南海南部海域並不常見。

該架RC-135U是在六月部署至沖繩嘉手納空軍基地，據航班追蹤應用程式「Flightradar24」資訊顯示，五日的行動中於清晨六點起航，飛行時間達十小時，直到下午四點返航，期間巡航南沙群島和西沙群島兩大爭議區域。另據飛行記錄，該機自七月一日起已至少進行十一次疑似電子情蒐飛行任務，地點包括中國航空母艦駐紮的海南省周邊區域。

另據北京智庫「南海戰略態勢感知計劃平台」（SCSPI）在社群媒體公布的資料，美間諜機光是七月就在南海飛行四十八次，其中四次為RC-135。

五角大廈通常不會揭露軍事行動特定細節，但從美空軍對戰鬥傳送的說明來看，該機任務為替美軍情報鏈的決策蒐集戰略電子偵察訊息，鎖定並辨識外國部隊的陸海空雷達訊號，偵蒐並仔細檢驗每個系統，為戰鬥飛行員提供分析。

與中國在南海存在高度利益衝突的菲律賓，除了強化與美同盟外，也積極擴展與周邊國家的安全防衛關係，包括近期首度與印度在南海聯合巡航。菲總統小馬可仕出訪印度受訪時，直指菲國無法在台海衝突中置身事外，需與志同道合國家建立聯盟，才能應對威脅。

中國嗆菲律賓停止玩火

對此，中國外交部八日回應，已就此向菲方提出嚴正交涉，敦促菲方切實恪守一個中國原則和中菲建交公報精神，不要在中方核心利益問題上玩火。中國國防部同日批評兩國聯演，要求馬尼拉「停止在南海拉幫結派、興風作浪」。

