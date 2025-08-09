為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    反擊川普關稅 傳印度中止美國軍購

    近年因共享對中戰略目標緊密聯繫的美國與印度，因川普課徵總計達五十％關稅，使兩國關係不睦。圖為印總理莫迪二月訪問華盛頓。（路透檔案照）

    2025/08/09 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普六日對本已課徵廿五％關稅的印度額外徵收廿五％，使得整體關稅達到五十％，為美國主要貿易夥伴最高之一。「路透」八日引述印度三名知情官員說法獨家報導，新德里政府決定中止向美國採購武器的計畫，可說是印方不滿關稅的首個具體訊號，象徵著美印關係陷入數十年來最低點。不過，該報導隨即遭印度政府否認。

    整體關稅達到五十％ 美印關係陷低點

    據透露，印度國防部長辛赫原定數週內前往華盛頓宣布採購部分軍火品項，如今該行程已遭取消。由於川普曾短時間內逆轉關稅，因此印度仍與華府積極保持聯繫，一旦確定關稅和兩國關係方向，軍購案便可能再次推動。一名官員說，目前並無正式書面命令，保留迅速恢復可能性，但「目前無任何進展」。

    暫緩採購史崔克裝甲車、標槍飛彈、反潛機

    在報導刊出後，印度政府引述國防部消息人士發表聲明，稱有關暫停軍購談判的報導是「虛假且捏造」，並指採購正依照「現行程序」進行。

    軍購項目包括二月印總理莫迪赴美訪問期間，與川普共同宣布購買、聯合生產的「史崔克裝甲車」及FGM-148反戰車「標槍飛彈」，以及由辛赫計畫宣布採購的六架波音P-8I反潛機及其支援系統，且這項價值卅六億美元（約一○八三億台幣）的軍購案已進入後期階段。

    由於對中國的競爭和忌憚，美印在情報共享和聯合軍事演習等國防合作仍順利進行。印度也對縮減俄國石油進口抱持開放態度，只要價格相近，也願意向美國採購。但川普的威脅與印度國內反美情緒上升，使莫迪在政治上更難由俄國轉向美國。

    做為全球第二大武器進口國的印度，一向以俄羅斯為最大賣家，近年把目光轉移到法國、以色列和美國等西方國家身上，原因包括俄國大量資源投在烏俄戰爭上，在武器出口上力有未逮，戰場上也出現部分武器表現貧弱等狀況。

    消息人士透露，近月來莫斯科積極向印度推銷包括S-500防空飛彈系統等新式軍備。但兩名印度官員表示，目前並無向俄羅斯採購新武器的需求。不過，由於雙方數十年的軍事合作關係，印度軍備系統仍將持續依賴俄方支援。

