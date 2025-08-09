中國打壓異議 管到泰國展覽

正在泰國曼谷藝術文化中心舉行、多名流亡藝術家針對威權政府創作的「共謀星座：視覺化的威權團結的全球機制」的跨境合作展覽，遭中國駐曼谷大使館工作人員施壓，若干展品被撤。 （路透）

2025/08/09 05:30

藝文中心威權政府展覽

〔編譯張沛元／綜合報導〕「路透」八日獨家披露，根據一名展覽策展人的說法以及路透看到的電子郵件，在北京當局的要求下，泰國一家正在舉行有關威權政府的展覽的頂級藝廊，已撤下展覽中有關中國政府對待少數民族與香港的展覽品，並且遮蓋來自西藏、新疆等流亡藝術家的名字，為中國打壓海外異議之聲的最新企圖。

藝術家作品遭到修改

根據了解，曼谷藝術文化中心（ Bangkok Arts and Cultural Centre）八樓刻正舉行名為名為「共謀星座：視覺化的威權團結的全球機制」的跨境合作展覽，但多名參展的流亡藝術家的作品被更改。路透七日親自造訪該展場時發現，若干此前還被拿來打廣告或拍攝的參展作品已被撤，包括一件來自一名西藏藝術家的多媒體裝置，另有其他作品遭到修改，「香港」、「西藏」與「維吾爾」等字眼以及藝術家的名字，遭到被刪。

中大使館施壓曼谷政府

該展覽共同策展人、緬甸和平博物館共同創辦人、藝術家賽伊（Sai）說，該展覽上月廿四日揭幕後三天，中國駐曼谷大使館工作人員就在曼谷市府官員的陪同，「進入展區與要求停展」。

嗆引發中泰外交緊張

根據路透看到的一封日期為六日的電郵，曼谷藝文中心說，由於遭中國大使館施壓—透過泰國外交部以及特別是透過該藝文中心最主要支持者曼谷市政府施壓—該中心被警告說，此展覽有引發泰中外交關係緊張之虞；該中心「別無選擇，只能做些調整」，包括遮蔽香港、西藏與維吾爾族藝術家的名字。賽伊則說，中國大使館數日後進一步要求撤下展覽。

中國駐曼谷大使館、中國外交部以及泰國外交部，均未回應置評要求；曼谷市政府叫路透改問藝文中心，但藝文中心則未回應置評要求；一名負責該展覽的藝文中心代表說，團隊已同意不予置評。

進展區找碴 不只一次

根據賽伊，被撤下的展品，包括西藏與維吾爾族的旗幟、印有中國國家主席習近平的明信片，以及一張描繪中國與以色列關係的明信片；他還說，中國官員六日又前往展區找碴，這回是要求撤下另一張傳單，以及重申「堅持一中政策」。一中政策通常是北京當局用來強調台灣是中國的一部分的用詞，但也會拿來駁斥西藏與新疆獨立運動。目前並不清楚中國官員強調一中是否與台灣有關。

西藏、香港與維吾爾族藝術家的名字被塗黑。 （路透）

正在泰國曼谷藝術文化中心舉行、多名流亡藝術家針對威權政府創作的「共謀星座：視覺化的威權團結的全球機制」的跨境合作展覽。 （路透）

