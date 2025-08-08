日本宮崎首次部署F-35B
F-35B自關島起飛，由美軍飛行員操作抵日。（美聯社）
為因應區域緊張局勢升高而加強防衛措施的日本航空自衛隊，7日首次在宮崎縣新富町的新田原地基部署了3架F-35B匿蹤戰機，第4架戰機將在稍後抵達。這些戰機自關島起飛，由美軍飛行員操作抵日，未來將部署在直升機航母「出雲號」與「加賀號」上執行任務。日本計劃共部署42架F-35B，以及105架F-35A，成為美國以外全球最大的F-35戰機使用國。（美聯社）
