范斯划船慶生 爆軍方調整水位「維安」

美國副總統范斯被踢爆本月初為搭船遊湖慶生時，竟透過軍方改變湖面水面高度。圖為范斯在去年十一月六日選舉之夜派對上偕妻登台並向群眾揮手。（美聯社）

2025/08/08 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國「衛報」六日獨家披露，為了讓美國副總統范斯能在生日當天於河川上划獨木舟，范斯的維安團隊日前要求軍方工兵採取一項不尋常的措施，即調整范斯老家俄亥俄州的一座湖泊的出水，引發范斯耍特權的質疑。

維安團隊要求軍方工兵「支援」

根據美國陸軍工兵署（USACE）的聲明，此一改變湖泊出水的要求，來自負責正副元首安全的美國秘勤局，理由是「支援」今年八月在俄亥俄州小邁阿密河出遊的范斯的安全隨扈的「安全航行」。根據社群媒體上的貼文，范斯在本月二日四十一歲生日當天，被目擊在老家俄亥俄州西南地區的小邁阿密河上划獨木舟。秘勤局已證實確實曾提出此等要求，但白宮與范斯辦公室尚未置評。

請繼續往下閱讀...

衛報稱小邁阿密河的水源來自凱撒溪湖，但根據網路資料，小邁阿密河與凱撒溪湖是各自獨立的系統；不過，小邁阿密河會與凱撒溪匯流，而凱撒溪湖正是在凱薩溪築壩所形成的蓄水湖。一名匿名知情人士告訴衛報，范斯團隊要求控制凱撒溪湖的出水，不僅是為了支援負責范斯維安的幹員，也是為了營造「理想的划獨木舟的條件」。但衛報無法獨立核實此說法。

根據美國地質調查所（USGS）數據，范斯生日當天，小邁阿密河水位突然上升，凱撒溪湖水位則相對下降。USACE向衛報證實，調整水位確實與范斯行程有關。

過去USACE曾為社區活動或緊急訓練調整出水量，但消息人士指出，極少因個人需求進行此類操作。此事件正值川普政府削減公共支出、緊縮預算之際，引發外界對范斯是否濫用公共基建、將公部門資源用於私人娛樂的疑慮。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法