美刪減人權報告 淡化特定友邦暴行

2025/08/08 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕根據「華盛頓郵報」取得的草案，美國即將發布的年度人權報告將減少對薩爾瓦多、以色列和俄羅斯的批評，轉而聚焦川普政府所謂「歐洲言論自由縮減」的現象。這份由國務院編纂的報告傳統上會嚴厲批評專制國家打壓異議人士、侵害女權及法外處決等問題，但川普任內首份報告明顯淡化對友邦政府的指責。

報導指出，關於薩爾瓦多的章節聲稱該國二○二四年「未出現可信的重大人權侵害報告」，這與人權組織記錄到該國大規模逮捕與監獄系統虐待的情況形成強烈對比。在以色列部份，報告草案未提及政治腐敗或對以色列司法獨立的威脅，也未提到以色列對巴勒斯坦人的監視及其行動限制。在俄羅斯部份，華郵審閱的草案中沒有看到提及任何關於基於性別暴力或對LGBTQ+（各種性別少數群體）人群的暴力。

儘管報告仍提及三國其它人權問題，但每份報告都比前一年大幅縮減，且描述涉嫌侵犯行為的語言都有顯著變化。

薩爾瓦多助美收容移民

薩爾瓦多強人總統布格磊近年大量接收美國未經審判即驅逐的移民，與川普總統關係密切，四月還到白宮會面。

美國編制國務院年度人權報告已有近五十年歷史，依法應在二月底前提交給國會議員，通常在三或四月公布。

聚焦歐洲言論自由縮減

一位要求匿名的國務院高官透露，今年報告將特別關注傳統盟友國家的「審查制度」，無論是政治或宗教領域的異見聲音，都應獲得保護。但他未具體說明哪些國家的言論自由正在倒退，僅強調這是「人類表達自由的基本價值」。

民主黨國會議員對此強烈反彈。參議員范霍倫警告，川普政府淡化與政治化報告內容的行徑，將損害報告價值與國務院公信力。人權團體擔憂，此種調整反映川普政府選擇性關注人權，將削弱美國的人權議題道德領導地位。

華郵指出，美國在七月已就促進民主的方式做出改變。國務卿魯比歐指示除非有明確的外交政策利益，否則外交官不應公開評論其他國家的選舉，包括評估選舉是否自由和公平。

