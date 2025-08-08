為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    闖駐韓美軍基地偷拍 2台灣人緩刑

    駐韓美軍烏山空軍基地的U-2S偵察機。（歐新社檔案照）

    駐韓美軍烏山空軍基地的U-2S偵察機。（歐新社檔案照）

    2025/08/08 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕兩名台灣人今年五月，在南韓擅自闖入烏山駐韓美軍基地，拍攝軍事設施，南韓法院七日一審判決判處兩人各有期徒刑一年六個月，緩刑三年。

    韓聯社報導，水原地方法院平澤支院刑事審判庭，七日對這起違反《軍事基地及軍事設施保護法》案宣判。法官指出，被告兩名台灣人未經許可，擅自進入軍事基地，並拍攝基地和軍事設施，從犯罪原委和內容來看，「犯罪情形惡劣」。

    不過，法官指出，「沒有跡象顯示，被告意圖刺探軍事機密或超過其闖入和拍攝行為之情事」，而且，被告拍攝的照片均被扣押，並未外流，故作出上述判決。

    這兩名台灣人年齡分別為六十多歲和四十多歲，五月十日在平澤市駐韓美軍烏山空軍基地舉行烏山基地航空展時，未經允許進入基地，並使用數位相機搭載長焦鏡頭，非法拍攝基地內部設施和軍事裝備。

    列禁入航展國家 卻偷進場

    通常在航展中，參觀者可自由拍照，不過，美軍出於安全理由，在該次活動中，特別禁止來自特定國家和地區人員入場，其中包括台灣和中國。「朝鮮日報」七日報導指出，根據調查，這兩人遭美軍阻攔三次後，混在南韓人當中入場，警方接獲目擊者通報，「有說著和中國人很像的語言的可疑人士在拍照」，便趕到現場逮捕涉嫌人士。

    兩人拍攝了大約十項軍事設施，包括戰鬥機，在接受警方調查時供稱，拍照是「出於好奇」。

