降低刺激平壤 美韓軍演半數延後

2025/08/08 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國與南韓七日共同宣布，為期十一天的年度聯合軍演「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）將於十八日展開。不過，野外機動訓練（FTX）中有半數因極端熱浪延後進行。專家認為，此舉可能是首爾當局有意避免過度刺激平壤所採取的作法。

半數項目因極端熱浪延後進行

南韓聯合參謀本部發言人李誠俊表示，今年的乙支自由護盾接近去年規模，但四十場的野外機動訓練有廿場延至九月，理由包括在極端熱浪期間確保訓練環境，以及維持戰鬥防衛平衡態勢等，強調背後沒有任何政治因素考量，美軍部署戰略資產和人員至朝鮮半島等關鍵訓練仍正常進行。

本次軍演著重驗收對北韓核子威脅，及烏俄戰場及中東地區等現代戰爭中出現的劃時代科技之應對。駐韓美軍發言人唐納表示，北韓無疑是總體安全環境關鍵因素之一，「我們仍專注在明確目標上，那就是維持朝鮮半島的和平安全」。

南韓總統李在明致力降低南北韓對峙局勢，四日拆除兩韓邊境沿線播放反北韓廣播的擴音器，北韓則停止干擾南韓廣播訊號作為回應。

韓聯社引述南韓統一部高階官員說法，延後訓練時程意在減輕與北韓對立；研究北韓事務的「世宗研究所」副總裁鄭相昌則認為，北韓對於時程調整絲毫不會感到滿意，平壤當局想要的是終止與美國的軍演。

「南華早報」引述專家看法，從軍演發布的時間和語氣來看，首爾試圖在維持嚇阻同時，保持與平壤開啟對話的可能性。北韓大學院大學校長梁茂進指出，演習的調整與李在明政府的邊境態勢一致，那就是要重建互信。

南韓智庫韓國統一研究院（KINU）北韓專家洪敏提到，調整過的演習計畫會讓約廿個營投入的野外機動訓練打散在整個九月份，在進行的同時稀釋能見度。他說，李在明預計在十五日的演說中，向北韓和全球傳達和平及和解訊息，「首爾不願看到北韓借題發揮並削弱其和平、和解的努力」。

