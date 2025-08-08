統統不得罪 太平洋島國論壇不邀美中

今年的太平洋島國論壇領袖會議主辦國索羅門群島已決定，將不邀請該論壇的所有夥伴國與會，意味不但台灣無法出席，中美兩國也無法與會。圖為去年在東加舉行的太平洋島國論壇領袖會議的標誌。（歐新社）

2025/08/08 05:30

美中台角力太複雜 喬不定

〔編譯張沛元／綜合報導〕路透七日報導，由於喬不定複雜的美中台角力，在北京當局出面要求排除台灣與會後，索羅門群島總理馬內列表示，包括美中在內的廿一個捐助國，都不會受邀出席該區重要區域組織「太平洋島國論壇」九月在索國舉行的領袖峰會。專家稱此變通之道意在避免單獨拒絕台灣與會所衍生的政治影響。

北京要求索羅門群島排除台灣

索羅門群島是是中國在太平洋島國中的最大安全盟友，也是今年的太平洋島國論壇的主辦地；該論壇成員國馬紹爾群島、帛琉與吐瓦魯是台灣友邦，三國已就台灣官員恐被禁止入境索國與會表達關切。索羅門群島在二○一九年與台灣斷交轉與中國建交；有鑑於索羅門群島將主辦今年的論壇，媒體去年就踢爆，北京當局欲藉與索國的關係來阻撓台灣參與今年的太平洋島國論壇。

索國決定21捐助國都不邀請

馬內列上月卅日告訴索國國會，他的內閣已決定不邀請該論壇的任何對話夥伴出席今年的峰會，理由是該論壇秘書處尚未完成對各夥伴國與太平洋關係的檢討。此舉意味美日中等太平洋島國論壇的對話夥伴國不會受邀，以及自一九九三年起就是該論壇發展夥伴的台灣，也不會出席。馬內列還說，他已於本週將此決定告知太平洋島國論壇的十八個成員國。

馬紹爾總統批評中國干預

雖然專家稱索國此舉可能意在迴避與希望台灣能與會的太平洋島國發生外交對峙，但友台的索國國會議員、「對中政策跨國議會聯盟」共同主席小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr）說，此一結果擺明就是基於兩岸問題，卻導致太平洋島國錯失與全球捐助國接觸的「重大良機」。台灣友邦帛琉的總統惠恕仁則表示，尊重索國政府的決定。此外，早在馬內列宣布排除所有夥伴國與會前，六月初才訪台的馬紹爾群島總統海妮，就在國會批評中國干預該論壇事務。

