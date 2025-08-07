中國戰略夥伴庫克群島 將與美合作深海採礦
圖為庫克群島研究船上的深海採礦設備。（法新社檔案照）
太平洋島國庫克群島6日表示，已同意與美國合作，「負責任地開發」其海床資源，進行深海採礦。庫克群島周邊海域海床上，佈滿富含鈷、鎳、錳和稀土等多金屬結核，在現有這類關鍵礦物的供應深受貿易紛爭影響之際，深海採礦領域已成為美國和中國角力的新興戰場。庫克群島今年稍早才與中國簽署全面戰略夥伴關係協議，包括合作海底礦物探勘和研究。（編譯管淑平）
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圖為庫克群島研究船上的深海採礦設備。（法新社檔案照）
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