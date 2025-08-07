美眾院調查艾普斯坦案 傳喚柯林頓夫婦

美國國會議員5日向前總統柯林頓與前國務卿希拉蕊．柯林頓夫婦發出傳票，要求他們針對性犯罪富豪艾普斯坦案作證，讓調查此案引發的爭議大幅升級。（法新社檔案照）

2025/08/07 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院委員會調查性犯罪富豪艾普斯坦案，五日決定傳喚前總統柯林頓和其妻、前國務卿希拉蕊，要求針對此案作證，大幅升高此案引發的爭議。

要求10月聽證會作證

委員會五日發出傳票，要求柯林頓夫婦出席十月舉行的聽證會。委員會主席柯默給柯林頓的信函中寫道：「你自己承認的，你在二○○二年與○三年四度搭乘艾普斯坦的私人飛機」、「在這些旅行中，你還有一次甚至被拍到，接受艾普斯坦其中一名受害者的『按摩』」。

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委員會也要求十九日前，提供國會艾普斯坦相關文件，並尋求取得艾普斯坦和前總統拜登與其政府之間的通聯。該委員會已經要求八名前執法部門高層官員為此案作證，包括前聯邦調查局（FBI）局長柯米，和前司法部長巴爾、賈蘭德與塞申斯等人。

曾與艾普斯坦出席社交活動的柯林頓，曾表示早在艾普斯坦二○一九年被捕前十幾年，就無往來，對艾氏所涉罪行一無所知。

此案另一關鍵角色、被控協助招攬、誘騙未成年少女供艾普斯坦下手的英國社交名媛麥克斯威爾，上月接受司法部副部長布蘭希訪談，白宮五日表示正研擬公布訪談錄音檔和內容抄本。

消息人士指出，當時兩天共訪談九小時；她的律師馬可斯也估計，她大概回答了有關大約有關一百名不同人的問題，「毫無保留」。麥克斯威爾目前正在服廿年有期徒刑，該次訪談後一週就被轉調最低安全層級監獄。

艾普斯坦和川普曾在一九九○年代和二○○○年代初期往來。華爾街日報曾報導，司法部五月知會川普，川普的名字數次出現在艾普斯坦相關檔案，另有其他高知名度人物。檔案中提到這些人名，不見得表示相關人士有不當行為。白宮斥為「假新聞」。

艾普斯坦二○一九年在等待審判期間於獄中身亡，司法部上月公布備忘錄，證實艾氏是自縊，且無所謂秘密的「客戶名單」，此案實際上已結案。但是川普的極右翼基本盤卻不滿，許多支持者堅信，艾氏的「客戶名單」中不乏名人，甚至認為民主黨高層共謀涉入此案，因此才遭殺人滅口。

支持者對陰謀論堅信不疑，使白宮面臨更大壓力要求在此案上更透明。

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