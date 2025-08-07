台灣有事 小馬可仕：菲無法置身事外

小馬可仕4日抵達印度，展開為期5天的訪問，受訪強調迫切需要與印度等志同道合的國家建立戰略夥伴關係，以確保區域安全。（彭博）

2025/08/07 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）接受印度媒體專訪時指出，一旦中國與台灣爆發衝突，菲國「無法置身事外」。他強調，需要與印度等志同道合國家建立聯盟，才能應對印太地區的威脅。

小馬可仕四日抵達印度，展開為期五天的訪問。他接受印度「第一郵報」（Firstpost）專訪時強調，台灣境內有大量菲律賓人，一旦爆發全面戰爭，「我們勢必被捲入其中。我們將不得不進入台灣，把我國人民帶回家。」

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被問到菲律賓是否會允許美國在台灣突發狀況時使用菲國軍事基地時，小馬可仕回應：「我們為什麼要拒絕面臨中國威脅的夥伴？我們不是傀儡國家。保衛國家是我們的職責。」

在未直接點名中國的情況下，小馬可仕強調，需要建立一個尊重國際法、反對片面改變邊界的全球國家聯盟，「沒有任何一個國家能夠獨力捍衛原則。我們需要一個聯盟。」但他也坦承，現有的東南亞國家協會（ASEAN）可能不足以應對所有區域挑戰。小馬可仕五日與印度總理莫迪舉行會談，雙方簽署一系列安全協議，提升戰略夥伴關係，包括加強兩國陸海空三軍的聯繫，以應對與中國對峙升溫的緊張情勢。印菲兩國海軍也首次在南海爭議海域舉行聯合巡邏。

美國為協助菲律賓因應中國在南海擴張，除支持菲國發展國防工業外，也逐年增加聯合軍事演習的頻率，並擴大規模。二○一六年，美國首次在菲美年度「肩並肩」大型演習中出動「海馬士」多管火箭系統（HIMARS），近年又將「泰風」飛彈系統（Typhon missile system）和「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）留置菲國，以嚇阻中國蠢動。

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