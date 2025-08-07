川普新制裁倒數兩天 普廷見美國特使

美國總統川普特使魏科夫（右）6日抵達莫斯科，會見俄羅斯總統普廷（左）。（法新社）

2025/08/07 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此美國總統川普對俄羅斯下達的停戰最後通牒將在八日到期之際，俄國克里姆林宮六日表示，普廷總統六日接見來訪的美國俄烏事務特使魏科夫，並與之舉行「有用以及具有建設性」的會談，並曾論及美俄戰略合作的可能性。華府目前尚未就此評論。

川普上月對普廷下達最後通牒，要求在五十天內結束與烏克蘭的戰爭，揚言俄方若不照辦，就等著面對美國的新制裁以及對採購俄國出口產品的國家課徵高額關稅。稍後川普又自行將期限縮短為十天，意即將於本月八日到期。莫斯科當局曾批川普揚言制裁俄國貿易夥伴之舉非法，此外俄方在與烏克蘭和談上也遲遲沒有動作，路透稍早曾獨家披露，普廷大概不會因為畏懼川普的制裁威脅就收手，以及普廷會執意要全面拿下烏克蘭的四個州。

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討論美俄戰略合作可能性

但普魏會面看似讓俄烏趕在川普的最後期限到期停火現轉圜餘地。根據了解，雙方會談約三小時。克宮外交事務高級顧問鄂夏柯夫表示，美俄雙方就烏克蘭問題交換了有關各自立場的「信號」，進行了一次「有用且具建設性的對話」，以及討論莫斯科與華府發展戰略合作的可能性，但他拒絕在魏科夫向川普匯報前透露更多細節。美方則尚未對此置評。

目前還不清楚俄方向魏科夫提出哪些建議，以避免川普落實對俄羅斯的制裁與關稅威脅。會議前一天，魏科夫與俄羅斯投資與經濟合作特使德米特里耶夫一同遊覽了扎里亞迪公園，這一活動被視為改善美俄關係的一個象徵。德米特里耶夫最近曾直接參與俄烏代表團在伊斯坦堡舉行的三次談判，同時也參與了俄美官員之間的討論。

彭博與俄國獨立媒體《鐘聲》（The Bell）曾說，克宮可能會提議俄烏雙方暫停空襲—白俄羅斯總統盧卡申科上週與普廷會面時，曾提及此一構想；但即便俄烏雙方同意暫停空襲，仍不及美烏過去數月來尋求的立即停火，但至少也算能讓雙方鬆一口氣。

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