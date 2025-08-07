生成式AI干預台大選 中企手法被揭

美國學者撰文披露，疑似與中國軍方有關的中國企業，利用生成式AI技術，在2024年台灣總統大選前，操弄輿論走向，挑撥政黨分歧。（法新社檔案照）

2025/08/07 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國學者撰文披露，疑似與中國軍方有關的中國企業，利用生成式人工智慧（Generative AI）技術，壓制對香港國家安全法的反對聲浪，進而在二○二四年台灣總統大選前，操弄輿論走向，挑撥政黨分歧，將民主社會的開放性武器化。

中科天璣蒐集大量台灣資料

美國范德比大學（Vanderbilt University）教授高德斯坦（Brett J. Goldstein）和班森（Brett V. Benson），五日在紐約時報客座評論（Guest Essay）共同撰文指出，隨著生成式AI迅速發展，社群媒體上鋪天蓋地的辱罵和謊言，已不再是最大的危險，反而是對網路論述緩慢、潛移默化的操弄，悄悄滲透到日常對話，無聲無息地改變政治版圖。

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據范德比大學國家安全研究所最新發現的大量文件，一家名為「中科天璣」（GoLaxy）的中國企業，在二四年台灣大選前夕出手，當時親中團體散布不實的貪腐指控，並在社群媒體散佈「深偽」（deepfakes）影片。

中科天璣獲資助 與中國軍方有關聯

文件指出，在台灣大選期間，中科天璣曾提出削弱民進黨的方法，蒐集且極可能提供台灣政治辯論走向的相關資訊，並建議利用機器人帳號網絡，加劇政黨間的分歧。中科天璣早已為此類干預行動，累積大量相關資料，包括台灣政府機構的組織圖，詳盡至政治傾向、對中態度、全球衛星定位系統（GPS）座標，以及超過五千筆台灣民眾帳號的資料。

中科天璣對外開放的AI平台，與北京「中科曙光」（Sugon）的超級電腦，以及中國領先的AI模型之一DeepSeek-R1協同運作。中科曙光被美國國防部列為與中國軍方有關聯的企業之一。二○二一年，中科天璣獲得中科曙光資助。

中科天璣的獨特之處，在於它將生成式AI與龐大的個人資料庫整合。它的系統持續從社群媒體挖掘資料，以建立動態的心理側寫，這些內容會根據個人的價值觀、信仰、情感傾向和弱點來量身打造。

文件顯示，這些AI化身能與使用者進行看似真實的對話，內容不僅具真實性、可即時應變，還能規避偵測。最終產物是一個高效的宣傳引擎，幾乎與真實的網路互動無異，更能瞬間擴散至史無前例的規模。

假帳號大軍 壓制港區國安法反對聲浪

此前，中科天璣也曾壓制反對香港國安法的異議，從十八萬個香港「推特」（Twitter）帳號中，辨識出數千名參與者與意見領袖，接著透過旗下的假帳號大軍，針對它認定為謊言與錯誤觀念的內容進行「修正」。

高德斯坦和班森指出，中科天璣的下個目標可能是美國。該公司已收集至少一一七名美國國會議員，以及兩千多名美國政治人物和思想領袖的資料檔案。但該公司對此全盤否認。

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