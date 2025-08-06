考量協防台灣 美2019年退出中程核飛彈條約

俄羅斯4日宣布，將不再遵守形同具文的「中程核飛彈條約」。圖為俄軍可攜載核彈頭的「伊斯坎德」（Iskander）短／中程彈道飛彈系統。（美聯社檔案照）

2025/08/06 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯外交部四日宣布，將不再遵守一九八七年簽署的「中程核飛彈條約」，此舉使西方擔心將重新陷入冷戰式的軍備競賽。不過，美國已於二○一九年退出這項條約，當時的考量之一就是協防台灣。

俄國外交部聲明指出，由於美國準備在歐洲和亞洲部署中程飛彈，俄國不再受到該條約的約束，莫斯科「不再認為受到此前在中程核飛彈條約下採行的自我約束」所限。

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就在俄方宣布退出條約的三天前，美國總統川普才剛下令，針對俄羅斯部署兩艘核潛艦，回應俄國前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德維傑夫的核武威脅。

美國與蘇聯於一九八七年簽署、八八年生效的中程核飛彈條約，禁止部署射程介於五○○到五五○○公里的陸基飛彈和巡弋飛彈，因此促成美蘇銷毀逾二六○○枚這類武器。不過，美國自二○一四年歐巴馬政府時期起，就指控俄國違反該條約，川普首屆總統任內更宣布退出該條約。五角大廈當時指控，俄國部署9M729巡弋飛彈違反該條約規定，但莫斯科否認。

紐約時報四日報導，美國退出該條約時認為，一直是華府片面遵守該條約，五角大廈當時已對該條約的限制漸感不安，因相關限制意味著美國無法在亞洲部署中程飛彈，在中國持續擴張長程武器之際，部署這類飛彈攸關保衛台灣。

紐時去年曾報導，美國政府退出該條約，或許反而有益於台灣，因為五角大廈認為，應仰賴輕型、高機動性的武器，而非一五五公釐榴彈砲和坦克等重型武器；部署更小型飛彈打擊中國護衛艦、驅逐艦和兩棲登陸艦，已足以嚇阻中國，防衛台灣。包括現已部署在菲律賓的「泰風」（Typhon）中程飛彈系統，便是在美方退出該條約後，才得以部署。

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