擊敗德國 日拿下澳新型巡防艦訂單

日本和澳洲簽署具里程碑意義的軍售協議，三菱重工將自2029年起向澳洲海軍提供升級版的「最上級」多用途巡防艦。圖為最上級7號艦「仁淀號」。（法新社）

2025/08/06 05:30

突破武器出口限制 推升成為軍事供應大國企圖心

〔編譯林家宇／綜合報導〕澳洲國防部長馬勒斯五日宣布，決定以六十五億美元（約一九六二億台幣）向日本三菱重工採購十一艘新型巡防艦，強化海軍水下及防空作戰能力。此次國防合作也象徵著日方解除武器出口限制後取得的重大突破，進一步推升日本成為主要軍事供應大國的企圖心。

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65億美元11艘 三菱重工首批交付3艘

坎培拉二○二四年判斷當前國防戰力「不符目標」，提出四十三億至六十八億美元汰換現行澳洲海軍主力「紐澳軍團級」（Anzac-class）巡防艦。經過評選，三菱重工在與德國蒂森克虜伯海事系統公司的最終競爭中脫穎而出。依照規劃，三菱重工將從二○二九年先交付首批三艘「最上級」（Mogami-class）巡防艦（日稱「護衛艦」），預計三○年服役。另外八艘預計於西澳洲建造，正式合約排定二六年簽署。

日本擁有強大重工業實力，但在國防領域上受限於二戰後「武器禁止出口三原則」無從發揮。一四年解禁後，日方唯一的主要外銷成果為二○年與菲律賓達成的雷達系統協議。一六年一度有望拿下澳洲的潛艦建造合約，最終不敵法國，不過坎培拉後來在二三年解除協議，改與英國、美國組成「AUKUS」同盟建造核子潛艦，當時引發澳法高度外交緊張。

高度自動化 人力減半 航程一萬海里

最上級著重反潛、反艦及防空等能力，高度自動化的設計僅需九十名船員便能運作，不到現行船艦所須船員的一半。航程可達一萬海里，大幅高出紐澳軍團級的六千海里。最上級還具備匿蹤性能，以及裝配卅二個發射管，可發射長程飛彈的艦載垂直發射系統。儘管最上級造價高於德製「MEKO A-200型」巡防艦，日方主張考量最上級的生命週期，花費明顯低廉。

正值中國在印度—太平洋水域的軍事規模及威脅與日俱增，加上對美國關係潛藏的隱憂，使得日本與澳洲尋求在區域內與其他國家建立更深厚的安全夥伴關係。馬勒斯表示，作為更龐大且更致命的海軍水面戰鬥艦隊一部分，性能優異的最上級巡防艦有助澳洲防衛海上貿易路徑及北部通道，「這是澳洲與日本兩國史上最大規模的國防工業協議，也是日本有史以來最重大的國防出口項目之一」。

8艘在西澳洲建造 排序先於日本海自

為了搶下訂單，除了提議在澳洲本地生產，日方還承諾，澳方取得船艦的排序會先於日本海上自衛隊。澳洲國防工業部長康洛伊直言，三菱重工在花費、性能和時程表上都是「明顯的贏家」，且三菱重工已為澳洲分配了三艘巡防艦的生產排程，因此對於日方的準時交付具高度信心。日本官房長官林芳正讚揚，「此次合作邁出重大一步，將雙方防衛合作推展至更高程度」。三菱重工聲明，此一合約將促進兩國科技領域人才發展，強化國防工業基礎。

依照澳洲對海軍的戰力規劃，預計戰艦數量從去年的十一艘，在二○四○年中後期增加至廿六艘，這將使得澳洲艦隊的規模達到二戰後之最。

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