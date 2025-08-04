謠言終結站》減肥吃芒果降疾病風險？ 並非一體適用

謠言終結站

2025/08/04 05:30

網傳內容：美國最新研究發現，減肥時吃芒果，可顯著降低糖尿病、心血管疾病的風險，還有助於減重？

查證結果：MyGoPen引述專家說法指出，該研究是針對中度肥胖者，進行為期4週、每天200卡、相當於3.3份水果的芒果攝取量進行實驗，傳言疏漏細節，使人誤以為是指所有人，或是誤會為吃愈多效果愈好。

熱門賽事、球星動態不漏接

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