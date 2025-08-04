2度起訴川普 前特檢史密斯反遭調查

川普政府已對曾主導兩起針對川普的聯邦刑事案件的前特別檢察官史密斯展開調查，被質疑為秋後算帳。（美聯社檔案照）

2025/08/04 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國特別檢察官辦公室二日證實，正在進行一項罕見的調查，以瞭解曾主導兩件針對總統川普的刑事調查，並兩度起訴川普的前特別檢察官史密斯（Jack Smith），是否如指控般曾涉嫌違法從事政治活動，違反禁止美國聯邦雇員在任職期間從事政治活動的「海契法」（Hatch Act）。

遭查是否違法從事政治活動

二○二二年十一月，史密斯被當時拜登政府的司法部長賈蘭德任命為特別檢察官，二三年以川普違反聯邦法律、涉嫌密謀推翻二○二○年總統大選結果，以及在卸任後不當處理機密文件，將其存放於佛羅里達州海湖莊園，兩度起訴川普，但兩案最後均未進入審判階段。隨著川普在二四年總統大選中勝出，史密斯以司法部有禁止起訴在位總統的政策為由，撤銷對川普的所有指控。

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川普否認前述指控，並將其指為基於政治動機的行為，痛批司法部已淪為用來對付他的武器。

目前並不清楚史密斯遭調查是基於「秋後算帳」的政治動機，還是他真的違反「海契法」。上月卅日，共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）要求特別檢察官辦公室，詳查史密斯的活動，並指控史密斯「沒標準、沒必要或沒道理」的行為，旨在協助時任正副總統的拜登與賀錦麗。柯頓還致函代理特別檢察官葛里爾（Jamieson Greer，同時是美國貿易代表與官箴局代理局長），呼籲調查史密斯是否「非法採取政治行動以影響二○二四年大選，損害當時的共和黨總統候選人川普」。

「海契法」禁止大多數聯邦雇員利用其公職權力去影響選舉，或在任職期間參與公開的政治活動；一旦被認定違法，公務員可能遭到從申誡到終止聘用等處分，但此懲罰並不適用於已經離職的史密斯。

白宮與特別檢察官辦公室皆未對此置評。負責監督聯邦雇員操守的特檢辦公室領導階層，此前曾發生大地震，川普重新上台後開除拜登任命的特檢辦公室主任戴林吉（Hampton Dellinger），安插效忠他的人馬，並為此鬧上最高法院。

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