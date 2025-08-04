美全面驅逐非法移民 中國偷渡客剉咧等

中國移民在過去2年已成為進入美國的最大群體之一，但隨著美國總統川普再次執政後強力驅逐非法移民，部分來自中國的新移民開始思考是該留下面對日益嚴苛的環境，還是返回中國，為當初非法「潤」美遭罰款，甚至監禁。（法新社檔案照）

2025/08/04 05:30

不敢打工家裡蹲 又怕返國遭罰款監禁

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國移民在過去兩年已成為進入美國的最大群體之一，但隨著美國總統川普再次執政後強力驅逐非法移民，部分來自中國的新移民開始思考是該留下面對日益嚴苛的環境，還是返回中國，為當初非法「潤」美遭罰款，甚至監禁。

紐約時報三日報導，兩年前從中南美洲「走線」赴美的四十六歲中國移民韓立華（Han Lihua，譯音），被聯邦幹員在洛杉磯逮捕非法移民嚇到不敢出門打工，大部分時間都躲在家裡。對於韓立華這類中國移民而言，隨著川普政府全面驅逐移民，「潤」美後的新生活已籠罩在恐懼下，甚至質疑美國是否真能提供他們在逃離中共獨裁政權後一個更好的環境。「大家都很害怕」，韓立華說，「沒想到美國會發生這種事」。

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解封後6.3萬中國人非法入境 成美國第四大非法移民來源

美國海關與邊境保護局指出，自二○二三年一月中國在武漢肺炎（COVID-19）疫情後解除封鎖以來，已有超過六‧三萬名韓立華這種中國人非法入境，成為繼委內瑞拉、海地與厄瓜多後，排名第四大非法移民來源國。

在洛杉磯執業的華裔移民律師黃曉生（譯音）說，自從川普政府今年五月設定每天逮捕至少三千人的目標以來，移民大抓捕的情況更加嚴峻，而且被抓後幾乎不可能被保釋。中國移民社區因中國社群媒體上流傳的美國移民暨海關執法局（ICE）抓人影片，而更加人心惶惶，有些人已開始研究備案，例如考慮轉往加拿大或其他國家，甚至返回中國。

武肺疫情期間，中國社群平台充斥各種「潤學」，如今竟開始出現為出走者勾勒回國之路的「反潤」文。但專家指出，儘管如此，自願回國者仍屬少數，原因可能與中國經濟、失業率，以及嚴苛審查等有關；再加上部分移民當年「潤」美並不合法，一旦返中勢必得面對法律後果。另一名洛杉磯移民律師陳創創（譯音）就說，很少有人真的返回中國，而且回去的人往往都後悔。據稱有人返中後被罰款一千人民幣（約四一三六台幣），甚至還被沒收護照。

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