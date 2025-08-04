烏國無人機軍購爆弊案 拘捕數名政商界人士

烏克蘭肅貪機構查獲一起大規模國防採購弊案，涉及刻意提高電子戰系統及無人機設備的價格，再將合約金額中的30％當作回扣。圖為烏克蘭士兵在頓內茨克地區前線附近操作「吸血鬼」無人攻擊機。（美聯社檔案照）

2025/08/04 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭兩大肅貪機構二日表示，已拘捕數名涉及一起大規模國防採購弊案的政商界人士，包括國會議員、地方首長、國家衛隊（National Guard）軍官，以及國防企業主管。這是兩大肅貪機構在民眾力挺下恢復獨立性後，首次揭發軍購弊案。

烏國國家肅貪局（NABU）和肅貪專責檢察署（SAPO）上月一度遭剝奪獨立性，交由國家元首任命的檢察總長監督，但引起烏國盟邦反彈，並爆發烏國三年多來首次反政府街頭示威，迫使總統澤倫斯基在上月卅一日讓步，恢復這兩個機構的獨立性。NABU和SAPO二日表示，共同破獲「一起系統性侵吞地方政府為國防軍隊需求所撥出的款項，以及大規模收受及提供非法利益的案件」。

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NABU指出，本案涉及刻意提高電子戰系統及無人機設備的價格，再將合約金額中的卅％當作回扣，已展開四次逮捕行動，但未公布被捕者身分。「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）引述知情人士報導，執政的「人民公僕黨」國會議員庫茲涅佐夫（Oleksii Kuznietsov）、前盧甘斯克州州長及現任外喀爾巴阡州穆卡切沃區區長海岱（Serhii Haidai），以及盧甘斯克州魯比日內市軍政管理局長官尤爾琴科（Andrii Yurchenko）等人涉案。

烏國總統澤倫斯基二日晚間表示，這起貪腐案「絕對不道德」，感謝反腐機構努力，「本案涉及採購電子戰系統和第一人稱視角（FPV）無人機，必須進行全面和公正問責」。

無人機已成為烏俄戰爭關鍵資產，有助增強軍事偵察、精準打擊和戰場戰略靈活性。烏軍摧毀的大部分俄軍資產，包括人員和重型武器，都仰賴無人機出擊。無人機生產也是基輔希望擴大國內軍事生產和出口市場的重要面向。

烏無人機襲擊俄南油庫

另一方面，烏軍二日對俄國克拉斯諾達邊疆區發動無人機襲擊，引發當地一座容量兩千立方公尺的油庫大火，索契市政府調派逾一二○名消防隊員灌救。克拉斯諾達地區的伊利斯基煉油廠是俄國南部最大煉油廠之一，也是烏國經常攻擊的目標。俄軍同日發射飛彈攻擊烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）首府尼古拉耶夫市，至少七人受傷。

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