哈瑪斯：巴勒斯坦建國 才解除武裝

數以萬計的示威者3日在澳洲雪梨參加「為人道遊行」活動，冒雨跨過地標雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge），呼籲為飽受戰火蹂躪的加薩走廊實現和平，並運送救援物資，「維基解密」創辦人阿山吉（Julian Assange）也出面相挺。（法新社）

2025/08/04 05:30

川普特使赴加薩視察 並會見以色列人質家屬 挨批作秀

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的停火談判停擺之際，哈瑪斯二日重申，除非建立獨立的巴勒斯坦國，否則他們不會解除武裝，但這與以色列提出結束加薩走廊戰爭的關鍵要求相悖，顯見雙方鴻溝之深。與此同時，美國總統特使魏科夫親赴加薩視察，並會見仍被扣押在加薩的以色列人質的家屬，但挨批是在作秀。

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與以色列關鍵要求相悖

哈瑪斯與以色列就促成加薩停火六十天，以及達成釋放人質間接談判，但陷入僵局。負責調停的卡達和埃及七月廿九日表態，支持法國與沙烏地阿拉伯的提案，內容概述以「兩國方案」解決以巴衝突的步驟，包括哈瑪斯必須將武器交給西方支持的巴勒斯坦自治政府。然而，哈瑪斯強調，除非建立「以耶路撒冷為首都、擁有完全主權的獨立巴勒斯坦國」，否則不會放棄自身「武裝抵抗」的權利。

以色列國防軍參謀總長薩米一日才警告，倘若談判不能確保人質迅速獲釋，加薩的戰鬥就不會停止。以色列也堅持，哈瑪斯解除武裝是達成任何終止衝突協議的關鍵，但哈瑪斯自始至終都強調無意放下武器。以色列總理納坦雅胡更直言，獨立的巴勒斯坦國將成為摧毀以色列的平台，因此以國必須掌握巴勒斯坦領土的控制權。他也批評法國、英國、加拿大等國近期表明有意承認巴勒斯坦國，聲稱這是對哈瑪斯的獎勵。

與此同時，川普特使魏科夫和美國駐以色列大使哈克比一日在以國軍方陪同下，造訪加薩南部一個由「加薩人道主義基金會」（GHF）管理的援助物資分發點，這是美國高階官員罕見訪問這片被圍困的地區，當時有數百名巴勒斯坦人在鐵絲網後方焦急地等待食物。哈克比當天在社群平台Ｘ發文稱，他們參觀GHF的行動，並與「當地民眾」進行交談。

然而，巴人和加薩境內的其他人士批評，這次訪問是GHF的公關噱頭，GHF的物資分發過程實際上充斥混亂、搶劫和致命槍擊，且這些槍擊事件往往是以色列士兵所為，導致數百名尋求援助的巴人喪生。在加薩南部城市汗尤尼斯納瑟醫院（Nasser Hospital）擔任重症監護護理師的美國志工波戈斯（Ellie Burgos）告訴「國家廣播公司新聞網」（NBC News），「這是一場公關噱頭，是一次受以軍監督和指揮的受控訪問，他們看到的並非事實」。

魏科夫二日在以色列特拉維夫會見仍被扣押在加薩的以色列人質的家屬，場外還有數百名示威者向魏科夫抱以熱烈掌聲，並懇求他提供援助。魏科夫事後表示，已向人質家屬做出個人承諾，他和川普總統將努力解救剩餘受困的人質。

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