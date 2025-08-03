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    印尼火山噴發 未傳傷亡

    印尼最活躍的火山之一勒沃托比火山，於8月2日清晨再度噴發。（路透）

    印尼最活躍的火山之一勒沃托比火山，於8月2日清晨再度噴發。（路透）

    2025/08/03 05:30

    印尼最活躍的火山之一勒沃托比火山，於8月2日清晨再度噴發，火山灰雲高達1萬8000公尺，碎屑覆蓋周邊村落，所幸未傳傷亡。1日晚間噴發時，火山灰雲高達1萬公尺，熾熱熔岩與閃電照亮夜空。當局警示降雨或引發土石流。印尼位處環太平洋地震帶，有120座活火山，該火山位於弗洛勒斯島，自6月18日起列最高警戒。 （路透）

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