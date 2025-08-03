自動駕駛撞死人判賠72億 特斯拉要上訴

美國佛州法院裁定，特斯拉在二○一九年一起配備自動駕駛輔助系統的Model S車款致命車禍中負有部分責任，須賠償約七十二億台幣給原告家屬。（路透檔案照）

2025/08/03 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國佛州邁阿密陪審團一日裁定，美國電動車公司特斯拉（Tesla）必須為二○一九年一起搭載自動駕駛輔助（Autopilot）的旗下車款Model S的致命車禍負部分責任，向受害者賠償約二．四二五億美元（約七十二億台幣），但特斯拉不服裁決，指車主應負全部責任，將提出上訴。

車禍發生時，駕駛麥吉正駕駛特斯拉Model S車輛，因低頭撿手機未留意路面情況，誤以為系統能自動煞車，結果車輛加速至時速九十七公里以上，撞到停在路邊的一輛汽車及一對情侶，其中廿二歲女子里昂當場重傷身亡，其男友安古洛也多處骨折與嚴重腦損傷。本案是首起涉及特斯拉自動駕駛輔助系統並提交陪審團審理的致命事故，死者家屬的代表律師主張，該系統本應避免這起車禍。

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陪審團最終裁定，原告可獲得一．二九億美元補償性賠償金，特斯拉對這起事故負有卅三％責任，須支付其中的四二五○萬美元，另再支付兩億美元懲罰性賠償金，合計二．四二五億美元。陪審團認為，特斯拉負有重大責任，是因為其自動駕駛輔助技術有缺陷，不能將所有責任都歸咎於駕駛人的魯莽行徑。原告律師也指稱，特斯拉在自動駕駛輔助系統的宣傳上存在誤導，導致駕駛人過度依賴。

這項裁決為這起長達四年的案件畫上句點。此前，許多類似案件都被駁回，在那之後通常特斯拉會選擇和解，且已和解多案，以避免審判結果成為公眾焦點。律師分析，本案形同「打開閘門」，將鼓勵更多受害者尋求法律討回公道。

指車主應負全部責任

然而，特斯拉立即表示將上訴，並指判決有誤，危及特斯拉乃至整個行業研發和實施救生安全技術的努力。該公司還指控原告捏造故事，將責任歸咎於車輛，但事發當時，駕駛人腳踩油門超速駕駛，已覆蓋自動駕駛輔助系統功能，且他一邊翻找掉落的手機，視線沒有注意路況，屬於完全的人為失誤，這種情形不論是二○一九年或現在的任何汽車，任何自動駕駛系統都無法避免這場車禍發生，原告是將本屬駕駛責任的事件，誤導為系統問題。

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