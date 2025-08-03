哈瑪斯公布人質影片 以音樂家骨瘦如柴

哈瑪斯宣傳機構1日晚間公布以國人質大衛的影片（右，取自網路），身形明顯孱弱，與2023年被綁架前（左，法新社）形成強烈對比。

2025/08/03 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」的停火談判陷入僵局，加薩走廊巴勒斯坦人飢荒引起國際譴責之際，哈瑪斯一日公布一段以國人質明顯身形孱弱的影片，穿插骨瘦如柴的巴勒斯坦寶寶影像。這段影像公布後，以國人質家庭組織呼籲結束加薩走廊戰爭，並且達成「全面協議」讓剩餘人質回家。

哈瑪斯宣傳機構在一日晚間公布這段影片，影片中人質為二○二三年十月七日哈瑪斯突襲以國時，遭綁架的以國年輕音樂家大衛（Evyatar David），身處一處地道，上半身赤裸、肋骨明顯突出，在一幅手繪日曆上一一劃掉日期。這段宣傳影片穿插幾張巴勒斯坦飢餓到如枯骨的孩童影像，打出訊息：「我們吃什麼，他們就吃什麼」。

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這段影片公布前，美國特使魏科夫、美國駐以國大使哈克比才剛造訪美國和以色列支持的「加薩人道主義基金會」（GHF）糧食分發站。前一天，「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰」組織也公布一段另一名以國人質布拉斯拉夫斯基（Rom Braslavski）的影片，同樣形容枯槁。

不過，以國軍方態度強硬，國防軍總參謀長薩米一日向在加薩的軍官表示，他估計，未來幾天就能知道，是否能達成協議，釋放人質，「若未達成，這場戰事將持續下去，片刻不休」。薩米也否認加薩發生廣泛的飢荒，指控哈瑪斯蓄意宣傳欺騙。他說，要為這些殺戮和加薩走廊居民所受苦難負責的是哈瑪斯。

人質家屬籲停戰放人

人質家屬二日在特拉維夫「人質廣場」緊急集會，籲請以色列和美國政府，結束加薩戰爭，達成「全面協議」讓其餘人質重獲自由。魏科夫二日到訪廣場，並與人質家屬會面。家屬團體會後發表聲明，表示魏科夫承諾，他和美國總統川普會努力讓其他人質獲釋。

以軍二日攻擊加薩南部汗尤尼斯以及北部的加薩市，造成廿一人喪生，其中至少八人是尋求領取糧食的。聯合國駐巴勒斯坦人權辦公室一日表示，五月廿七日以來，已經有至少一三七三名在加薩尋求援助的巴勒斯坦人喪生，大多數以軍所為。

遭哈瑪斯綁架的以色列人質家屬團體2日在特拉維夫「人質廣場」集會，要求釋放人質。（美聯社）

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