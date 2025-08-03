美國武器北約埋單 援烏新機制更有效率

美國、北約與烏克蘭合作制定新的軍事援助機制，打造北約出資、美國供應、烏國接收的高效軍援流程。圖為烏克蘭抵禦莫斯科進犯至關重要的愛國者防空系統。（路透）

2025/08/03 05:30

先滿足烏優先需求武器

〔編譯林家宇／綜合報導〕隨著美國總統川普在烏俄戰爭立場上靠向基輔，華盛頓與北大西洋公約組織（NATO）合作制定新援烏機制，透過北約資金採購美國軍武，供應烏克蘭抵禦俄國侵略。

「路透」引述知情人士說法，北約成員國、烏克蘭與美國制定的新機制，將把重心放在滿足「烏克蘭優先需求清單」（PURL）列出的軍備。由基輔提出每批約五億美元（約一五一億台幣）價值的優先需要武器，接著由北約秘書長呂特協調，決定由哪個盟國捐贈或支付清單中的品項。北約盟國希望藉由新的機制為烏克蘭提供價值一百億美元（約三○二八億台幣）軍武。

請繼續往下閱讀...

可繞過美冗長軍售程序

只要有北約盟國決定向烏克蘭捐贈武器，新機制將允許該國更有效率地繞過美國為補充自身庫存所進行的冗長軍售程序。用於支付武器的資金將轉入可能由美國財政部管理的帳戶或託管基金。國會共和黨亦推動「和平法案」（PEACE Act）立法，在財政部設立基金供盟國存入用於補充援烏軍備的款項。北約也會開設帳戶讓盟國得以將購買武器的資金存入。

一名歐洲官員表示，當前各方正處在正軌，新機制是一個起點和具有野心的目標；一名北約高階軍官提到，這項倡議是由北約協調的自主行動，所有盟國都被鼓勵參與其中。對此，北約、白宮、五角大廈和烏克蘭駐美使館皆拒絕評論。目前至少有一批武器清單以新機制協調，尚不清楚是否有任何資金轉移。

此前，軍援烏克蘭的主要機制為美國依照「總統撥款權」（PDA），自行從庫存中找出供應烏克蘭的軍武品項。前總統拜登任內屢次動用PDA援助基輔，川普上任後除了履行前朝授權的軍援外，對烏支持態度消極，將責任轉向北約。直到近期，川普對俄國總統普廷的指責越來越明確、嚴厲，七月在白宮會見呂特時表示，雖然美國不願花錢援烏，但會生產製造，並由北約買單。

另外，柏林政府一日宣布與美國達成協議，由德國供應烏克蘭額外兩套愛國者防空系統。作為交換，德國將取代瑞士，優先接收美國加快產能後最新產出的愛國者系統。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法