石破躲逼退 傳終戰紀念日不演說

日本首相石破茂據信不會在本月十五日日本在二戰無條件投降當天發表首相談話，將延後到九月二日日本當年簽署降書當天再就二戰發表個人見解。圖為石破一日現身國會。（路透）

2025/08/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本政府消息人士二日透露，首相石破茂將不會因循往例，在二次世界大戰終戰當天的八月十五日，發表獲內閣會議通過的「首相談話」，而是推遲改到日本當年簽署降書的九月二日，發表代表個人觀點的「首相見解」。據信此舉可能與自民黨內保守派勢力不認同持續「道歉外交」有關，石破內閣人士擔心他們會藉機發難，加劇石破下台壓力。

推遲到九月二日發表「首相見解」

一九四五年八月十五日，日本天皇裕仁向同盟國宣布大日本帝國無條件投降，標誌二戰的結束。消較於三位前首相在一九九五年二戰終戰五十週年當天、二○○五年六十週年當天，以及二○一五年八月十四日七十週年前一天發表談話，石破這回明顯完全避開在終戰當天發言，據悉他十五日只會出席官方在東京舉辦的全國戰歿者追悼儀式並致詞。

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過去三任日相就二戰終戰的發言內容，都備受在二戰時遭日本侵略的中國與南韓等亞洲鄰國詳加檢視；其中在一九九五年由時任首相的村山富市發表的村山談話，首度坦承日本發動戰爭令亞洲國家人民受苦，以及日本為此深刻反省與由衷歉意最引人矚目。二○○五年時任首相小泉純一郎則承襲村山談話的內容，表達深刻反省的立場。至於十年前時任首相的安倍晉三發表的安倍談話，則提及日本已就在二戰中的行為多次表示深刻的反省和由衷的歉意。

黨內認為二戰道歉外交已結束

根據了解，自民黨保守派認為，十年前的安倍談話已為日本的二戰道歉外交畫上句點，石破沒有必要在二戰終戰八十週年當天再發表相關談話。有消息稱他可能會改在日本當年簽署降書的九月二日再說。當局已著手遴選協助石破擬稿的專家諮詢小組，然此小組的組建工作，因美日關稅談判以及石破因自民黨在參議院改選中大敗而遭逼宮等因素而延宕。

石破今年三月造訪二戰期間美日激戰地硫磺島，是他自去年上台以來首度登島；此外，石破稍早在參院改選站台發言時曾提及二戰時日本各地都遭空襲，並強調必須要從戰爭中汲取教訓。

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