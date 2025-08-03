無視川普嗆聲 印度續買俄油

美國與印度近期關係漸趨緊張，除遭美方課徵廿五％關稅外，還面臨因採購俄國石油遭受懲罰的處境。圖為美總統川普二月在白宮接待印總理莫迪。（路透檔案照）

2025/08/03 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普近日加大譴責俄羅斯對烏克蘭的戰爭行徑，同時把矛頭對準不斷向莫斯科採購原油，使其獲得運轉戰爭機器資金的印度。然而，即便川普明確表達不滿，且威脅將因此對印度祭出罰則，印度官員仍稱會持續向俄國購買石油。

川普二日在華府提及聽聞印度將停止採購俄油，「若屬實是值得肯定的一步。我們拭目以待」。但據「紐約時報」二日引述印度官員說法報導，印度的政策並沒有改變，政府沒有向石油公司下達切斷進口俄油的任何指示。

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中土兩國 未同步收警告

由於川普並未進一步交代印度違反美國要求將受到何種程度懲罰，且另兩個主要俄油進口國中國與土耳其，並沒有同步收到川普警告。部分官員和分析師認為，川普把焦點放在印度身上，可能是雙邊貿易協議的談判策略。

二○二二年二月烏俄戰爭爆發後，印度進口的俄羅斯石油不減反增，進口份額從戰前不到一％到如今逾三分之一，等於一天超過兩百萬桶原油，是僅次於中國的第二大買家。

大買俄油有助油價穩定

烏俄戰爭爆發初期，印度便承受來自西方要求與莫斯科斬斷經濟關係的顯著壓力。但進入第二年，印度似乎成功說服美國與歐洲盟友，其擴大採購便宜俄油有助維持全球油價穩定，使責難聲量逐漸轉淡。

美亟欲打通印農業市場

「華爾街日報」指出，川普上任之初與印度總理莫迪政府亦維持良好關係，不過，兩國在後來的貿易協議談判上卡關，使川普深感沮喪。爭執點在於美方欲打通印度農業市場，但農業領域是印度政府長久以來慎重保護的產業，涵蓋該國超過四成勞動人口，稍有不慎便可能觸怒廣大農民。

另外，印度與巴基斯坦五月爆發的軍事衝突，美方掌握印軍對巴基斯坦發射可搭載核彈頭的「布拉莫斯」飛彈情資後，川普擔憂印巴兩個擁核國可能會在危機失控情況下動用核武，指示副總統范斯與國務卿魯比歐介入調解。

印巴停火 莫迪未歸功川普

川普後來在社群媒體搶先宣布華府促成停火協議，巴基斯坦也讚揚川普貢獻並提名角逐諾貝爾和平獎。印度當局卻不願將功勞歸於川普，堅稱停火協議並非出於外部勢力影響。印方論述使川普感到憤怒，向幕僚抱怨對莫迪的不知感恩感到不悅。

隨著川普在烏俄戰爭立場上轉向支持烏克蘭，印俄關係遂遭放大檢視。魯比歐不諱言，印度與俄國的往來是美印關係中的癥結點。印度「觀察家研究基金會」（ORF）主席喬許指出，斷然捨棄俄國石油將對印俄關係產生後果，另一方面，美國揚言的制裁也會有其衝擊，要如何化圓為方對印度來說是一大難題。

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