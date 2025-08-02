美澳聯合軍演 首移師巴紐

澳洲官員稱多國聯合軍演「護身軍刀」將首度延伸至澳洲以外、中國積極拉攏爭取的巴布亞紐幾內亞。圖為美澳上月14日在「護身軍刀」聯合軍演上進行「海馬斯」多管火箭系統實彈射擊。（歐新社）

2025/08/02 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕澳洲官員表示，美國與澳洲的聯合軍事演習「護身軍刀」（Talisman Sabre）本週將延伸至綿延五百公里的巴布亞紐幾內亞的偏遠北海岸，為該軍演地點首度移師澳洲以外國家。

上月十三日在澳洲登場的聯合軍演「護身軍刀」有來自十九國的四萬名士兵參加；至於在巴紐進行的這部份軍演，則是美國、澳洲與巴紐部隊在巴紐的七個地區進行災難復原與生存演習，從北海岸的韋瓦克（Wewak）一路來到偏東萊城（Lae），此處正是二戰期間日美激烈交戰區。美國大使館發言人在聲明中表示，在巴紐的聯合軍演測試「海、陸、空、網路與太空任務的綜合能力」。

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「護身軍刀」四日在萊城舉行閉幕儀式。

就在中國與巴紐鄰國、索羅門群島簽署安全協議後，美軍也依美巴兩國在二○二三年簽署的國防協議得以使用萊城的主要海港。美國大使館發言人還說，美巴國防協議將「強化兩國的安全與繁榮」；巴紐總理馬拉普上月在華府會見負責政策的美國國防部次長柯伯吉，討論區域安全挑戰，期間馬拉普提及「捍衛巴紐主權的重要性」。

據稱柯伯吉施壓美國盟友日本與澳洲，要求日澳釐清，一旦美中因台灣開戰，日澳將扮演何等角色。中國一直是巴紐基礎建設的主要債主。馬拉普上尚未回應置評要求。

此外，美巴國防協議所列的另一個巴紐重要地點，是具有戰略意義、才斥資整修的隆布魯姆海軍基地。澳洲在二○一八年以更高價格擊敗中國，拿下升級該海軍基地的標案。巴紐國防部長約瑟夫日前表示，該基地將於本月稍後正式由澳洲移交。

中國駐巴紐大使館上週在社群媒體上發布約瑟夫出席當地慶祝中國人民解放軍建軍活動照，稱中國願意深化與巴紐的軍事合作。

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