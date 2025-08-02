印度買俄油 魯比歐：妨礙美印關係

美國總統川普宣布向印度貨物課徵25％關稅外，還要因印度向俄羅斯購買石油、武器施予罰款。圖為印度民眾1日焚燒總理莫迪與川普的肖像，抗議美印貿易協議。（法新社）

2025/08/02 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普近期就烏俄戰爭議題對莫斯科展現強硬立場，國會也正在醞釀針對中國、印度等俄國原油買家的關稅法案。即便印度是美國在印度－太平洋地區關鍵盟友之一，國務卿魯比歐不諱言，印度與俄國的往來，是美印關係中的癥結點。

魯比歐七月卅一日接受「福斯新聞」專訪，雖稱印度為「盟友」和「戰略夥伴」，但表明印度政府採購俄國石油的做法，妨礙著美印關係發展。

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印度主張，作為主要能源進口國，必須盡可能採購價格最實惠的石油，才能保障數百萬貧困民眾的生活開銷。魯比歐固然理解印度採購俄油的考量，但也因此助長莫斯科對烏克蘭的侵略行徑，「你能看見川普總統展現出極為明顯的沮喪之情，有這麼多其他的石油賣家，印度卻持續向俄國大量購買」。

「英國廣播公司」（BBC）指出，二○二四年俄國石油佔印度進口達卅五至四十％，與二一年烏俄戰爭爆發前上升三％。川普七月卅日宣布，除了因貿易問題對印度貨物課徵廿五％關稅，還要以向俄羅斯採購石油與武器為由祭出罰款。同時，美國國會正審議一項法案，授權川普向採購俄羅斯原油的國家課徵五○○％關稅。

據「路透」報導，印度斯坦石油（HPCL）、巴拉特石油（BPCL）等印度國營煉油廠，自上週起因折扣幅度減少，已停止進口俄國原油。

美制裁奏效 印減買俄油

匯豐全球投資研究指出，印度向俄羅斯採購的石油量在七月已顯著下降；印度石油部長浦立先前提到，要是美國制裁打亂了俄羅斯的石油供應，印度會從其他來源滿足需求，當局已將石油供應來源從廿七國擴展至四十國左右。

俄羅斯七月卅一日以三○九架無人機、八枚巡弋飛彈，對烏國首都基輔發動大規模空襲，造成包含兒童在內多達卅一人喪生、約一五九人受傷，是基輔今年所遭遇傷亡最嚴重的空襲。

對此，川普進一步向媒體表達對俄羅斯的不滿，「俄羅斯，我認為他們的作為令人作嘔和悲哀」。川普雖然向克里姆林宮開出截至八日的和談期限，也表明會實施制裁，但也坦言可能發揮不了作用。川普特使魏科夫也預料在期限前赴莫斯科協調。

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