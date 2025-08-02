白宮150年來最大宴會廳 川普「集資」任滿前竣工

白宮新聞秘書李威特七月卅一日在每日簡報會上展示川普總統自費與募資在白宮東廂打造的大宴會廳的完工後想像圖。（法新社）

2025/08/02 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕房地產開發商出身的美國總統川普不忘老本行，七月卅一日宣布將拆掉設有第一夫人辦公室的白宮東廂的一部分，自掏腰包外加金主贊助集資兩億美元（約六十億台幣），為白宮打造一個可容納超過六百人的超大宴會廳供舉辦官方宴會之用，這是白宮一百多年來最大規模的改建工程。

川普表示，過去一五○年來的歷任總統，都希望白宮內能有一個更大活動空間；但從沒哪位總統比他更懂怎麼蓋房子，以往舉辦大型活動，像是接待中國國家主席或任何國家的元首，總因為人太多而得在草坪上搭建一個帳棚。

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白宮目前最大的宴會廳，是位於東廂的東室（East Room），面積不到三千平方英尺，可容納約兩百名座位賓客。而根據規劃，全新的白宮國家宴會廳（White House State Ballroom），面積廣達九萬平方英尺（約二五二九坪），可容納六五○名座位賓客，預計今年九月動工，以及一定會早在二○二九年一月川普任期屆滿前竣工。

川普出錢並募款 預算60億

川普說，他很懂蓋房子，宴會廳會迅速與準時完工，而且「會很漂亮」。川普還保證會保留白宮原有建築的特色。官方提供的宴會廳模型顯示，這是一座有高窗的白色建築，其柱子與正面讓人想到白宮主樓。

白宮新聞秘書李威特在新聞簡報會上還說，兩億美元預算將由川普本人與未具體說明的金主埋單。但白宮並未透露這兩億美元是否包括搬遷東廂辦公室費用。此外，斥資在白宮大興土木也招致國會民主黨人批評，然因川普打算自費與募資，意味民主黨人即便不滿怕是也使不上力。

川普今年一月重新執政後已陸續對白宮進行改造，包括白宮玫瑰園鋪草坪及南北草坪增設旗桿與懸掛巨幅國旗，如今需大興土木的宴會廳是繼廿世紀初老羅斯福總統的白宮擴建工程以來最重要的計畫之一，也是川普長年宿願，讓他能因此在白宮留下無法抹滅的個人印記。

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