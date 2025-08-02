相隔1年中國江蘇 又有日籍母子遭襲

8月1日適逢中國人民解放軍建軍98週年，加上今年為二戰結束80週年，中國將舉辦一系列紀念抗戰活動，有可能激化部分民眾的民族情緒，導致仇外行為。圖為2012年武漢民眾舉行反日抗議。（美聯社檔案照）

2025/08/02 05:30

大人被石塊打傷 小孩無虞

〔駐日特派員林翠儀／東京一日報導〕中國江蘇省蘇州市七月卅一日傍晚再度發生針對日籍人士的襲擊事件。一名日本母親與孩子在地鐵站行走時，遭一名不明人士持石塊從背後襲擊，導致母親受傷送醫，幸無生命危險。嫌犯事後逃逸，但隨後遭當地警方逮捕，確定為中國籍，犯案動機尚未公布。日本政府已正式向中方提出關切，要求防止類似事件再度發生。

日媒報導，這起事件再次引發對日本人在中國人身安全的關注。去年亦曾發生類似重大案件，包括六月，一名中國男子在蘇州持刀攻擊等校車的日籍母子，並刺殺中國籍導護人員；同年九月，深圳一名十歲就讀日本學校的男童在上學途中遇襲身亡。這兩起案件的嫌犯均已被判死刑並執行，惟背後動機未公開。

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日提出關切 要求確保日人在中安全

對於蘇州最新的襲擊事件，「中國日本商會」一日發表聲明，表達「極為遺憾」的立場，並強烈要求中方確保日本人在中國的安全，同時公開案件詳情。

抗戰勝利80週年 反日情緒高漲

目前尚無證據顯示此次攻擊是否專門針對日本人。八月一日適逢中國人民解放軍建軍九十八週年，社群媒體上愛國氣氛濃厚。加上今年為二戰結束八十週年，中國將舉辦一系列紀念抗戰活動，包括九月三日於天安門舉辦閱兵式。近期也上映多部與抗戰主題相關的電影，包括以南京大屠殺為題材的影片。原訂七月卅一日上映、描述日軍「七三一部隊」的另一部電影亦受到矚目，但上映時間被延後。此類宣傳活動有可能激化部分民眾的民族情緒，導致仇外或針對特定國籍人士的行為。

日本駐中國大使館已於一日向在華日僑發送電子郵件，提醒他們外出時要提高警覺，避免接近可疑人士，並警告日益升高的反日情緒所可能帶來的風險。

高風險地區 日企職員駐中意願下降

儘管如此，日本外務省目前僅對新疆和西藏地區發布「Level1（十分注意）」的旅遊警示，但面對接連發生的治安事件與中國「反間諜法」擴權，日本民間與在華日企人士已表達擔憂。該法上路以來，多名日本商務人士曾被扣押電子設備、拘留甚至遭起訴。今年四月，日本外務省亦曾針對學校發布旅遊安全提醒，雖未明令禁止赴中，但建議學校規劃赴中旅行前應詳閱安全資訊。

儘管中國宣稱自身是「世界上最安全的國家」，但屢屢發生針對日本人的襲擊與拘留事件，已讓不少日本企業與公民對赴中產生疑慮。武漢肺炎疫情爆發後，許多日本駐中企業職員已將中國視為高風險地區，派駐意願顯著下降。

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