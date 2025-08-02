加薩飢荒惡化 美重擬糧食分配

美國「加薩人道基金會」提供的救援物資，發放到成千上萬的巴勒斯坦人手中。（路透）

2025/08/02 05:30

川普中東特使和駐以大使視察

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在以色列高壓圍困下，加薩走廊的飢荒問題極其嚴重，等待援助及等不到援助而死亡的人數持續攀升。美國總統川普在外界頻頻施壓下，派中東特使魏科夫和駐以色列大使哈克比一日親訪加薩，視察糧食分發情況，並向川普報告當地情況，以供美方制定新的援助分配計畫。

加薩衛生部七月卅一日表示，過去廿四小時內，至少有九十一名巴勒斯坦人在試圖取得援助時喪生，逾六百人受傷。由於許多死傷者被送往加薩北部偏遠且物資匱乏的醫院，目前尚未統計，預計死亡人數還會進一步上升。以軍表示，由於巴勒斯坦人包圍運送物資的卡車，他們曾向人群鳴槍示警，但並未傷及無辜。一名安全官員則說，槍聲來自人群內部，起因是巴勒斯坦人試圖取得援助物資而發生爭執。

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眾院議長也將率議員訪問以色列

白宮新聞秘書李威特表示，中東特使魏特科夫一日將在美駐以大使哈克比陪同下訪問加薩，行程包括視察現有的援助分配點並與當地人會面，隨後兩人將與川普討論向該地區分發糧食和援助的最終計畫。人道主義組織和觀察員表示，魏科夫的所見所聞有助於制定新的策略，以應對這片飽受飢荒之苦的地區。知情人士透露，美國聯邦眾議院共和黨籍議長強生近日也將率領其他議員訪問以色列。

據了解，魏科夫七月卅一日會先抵達以色列，預計與以國總理納坦雅胡晤談加薩人道局勢和可能的停火協議。這是自一週前以美兩國批哈瑪斯「缺乏達成停火協議的意願」，各自從卡達撤回談判小組以來，魏科夫與納坦雅胡的首次會晤。

德國要求以國停火 加強援助力度

德國外交部長瓦德福也自卅一日起對以色列進行兩天訪問，包括赴以國占領的約旦河西岸地區。德國傳統上是以國的堅定盟友，但最近也開始批判以國在加薩的行動，強硬要求以國必須加強援助力度，並推動停火。德國尚未加入主要盟友法國、英國和加拿大的行列，宣布將於九月聯合國大會承認巴勒斯坦國，但瓦德福重申，「兩國方案」是確保以巴人民未來和平安全的「唯一途徑」，承認巴國是此一進程的尾聲，但必須立即開始，德國不會放棄這個目標。

在以色列和哈瑪斯停火談判破裂之後，川普政府連日來面臨壓力，要求加強對巴勒斯坦人的糧食援助力度。美國支持以色列的提議，由美國民間組織「加薩人道基金會」（GHF）在以軍保護的幾個地點分發援助物資，以方認為這樣可防止哈瑪斯從救援物資中獲利。不過，參院民主黨人先前已致函國務卿魯比歐，呼籲美國停止對GHF的資助，恢復由聯合國主導的援助分配系統。美國國務院已於六月批准向GHF提供三千萬美元的撥款。

西班牙空軍一日向加薩空投救難物資。（法新社）

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