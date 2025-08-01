承認巴勒斯坦國 加拿大擬跟進英法

加拿大總理卡尼（右）7月30日表示，將跟進英國、法國，承認巴勒斯坦國，引發美國總統川普（左）不滿，揚言美加兩國恐難達成關稅協議。（美聯社檔案照）

2025/08/01 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕繼法國與英國接連表態願承認巴勒斯坦國家地位後，同為「七大工業國集團」（G7）成員的加拿大有意跟進法英立場，計畫在九月召開的聯合國大會上宣布承認巴勒斯坦國。對此，美國總統川普威脅說，這將使美加貿易協議非常難以達成。

支持兩國方案 化解以巴爭議

加拿大總理卡尼七月卅日表示，以色列與巴勒斯坦各自建國的「兩國方案」是渥太華化解以巴爭議的長期目標，然而，這項目標正在眼前消逝，承認巴勒斯坦是維護兩國方案一線生機的必要之舉，「加拿大有意在二○二五年九月第八十屆聯合國大會上承認巴勒斯坦國」。示警加薩人民所承受的苦難持續加重，協調一致的支持和平國際行動刻不容緩。

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卡尼提到，渥太華當局的主張，是基於受國際普遍承認的巴勒斯坦當局對民主改革所做的承諾，包括巴勒斯坦自治政府阿巴斯保證在二○二六年舉辦無哈瑪斯參與的全國選舉，以及巴勒斯坦非軍事化。

卡尼強調，「以色列任何通往長久和平的道路，也要具備一個可行、穩定並認可以色列安全、和平之不可剝奪權利的巴勒斯坦國」。卡尼指責哈瑪斯恐怖主義及其長期劇烈否定以色列存在的權利。然而，和平進程也因以色列在約旦河西岸及東耶路撒冷佔領地的屯墾擴大而消逝，認為在以色列國會表決侵吞約旦河西岸，以及以色列仍無法阻止加薩的人道災難，使得兩國方案漸行漸遠。

以色列駐加拿大使館表示，在缺少負責任的政府、運作機構或良善領導層的情況下承認巴勒斯坦國，等同獎勵、合法化哈瑪斯二○二三年七月的駭人野蠻行徑，是對以色列國際施壓扭曲行動的一環；阿巴斯對加國聲明表示歡迎，稱其為「歷史性的決定」。

川普威脅貿易協議難達成

川普在社群平台發文寫道，「哇！加拿大剛剛宣布支持巴勒斯坦建國」，「對我們來說，這會使得與他們談成貿易協議非常困難」。他還說，解決加薩危機的最快方式，「就是哈瑪斯投降與釋放人質」。

川普第二任期不斷宣示要讓加拿大成為美國第五十一州，以及以關稅威脅加國加強管控芬太尼邊境走私，使得美加關係快速惡化。卡尼先前表示，與華府關稅談判具建設性，但或許無法在八月一日期限前完成，也不太可能移除全部的美國關稅。依照美方目前訂出的稅率，加拿大自一日起將承擔卅五％關稅。

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