涉違國安法 澳門民主派前議員被捕

澳門司法警察局7月30日拘捕68歲的前立法會議員區錦新，指控他涉嫌觸犯「維護國家安全法」，成為澳門首次有人因涉嫌觸犯國安法而被捕的案例，恐將面臨最高10年徒刑。（美聯社檔案照）

2025/08/01 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕澳門司法警察局七月卅日拘捕一名六十八歲區姓男子，指控男子涉嫌觸犯「維護國家安全法」，據稱被捕者為澳門民主派前立法會議員區錦新，成為澳門首次有人因為涉嫌觸犯維護國家安全法而被捕的案例，恐將面臨最高十年徒刑。

澳門首件 最重恐判刑十年

澳門司法警察局七月卅一日指出，被捕男子自二○二二年起，涉嫌勾連某一境外「反華」組織，向該組織提供大量不實且具煽動性的資料，供其在境外及網路上持續公開展覽，並於二三年新的國安法生效後，續供該組織使用有關資料，以延續活動和效果。

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司警局聲稱，被捕區姓男子同時涉嫌與多個境外「反華」實體長期聯繫，多次向這類實體或其所經營媒體，提供不實資訊，做為宣傳和傳播之用，「藉此引起本澳居民甚至不明真相的各國民眾，對我國中央政府和澳門特區政府的仇恨、破壞本澳二○二四年行政長官選舉，和引致外國對本澳採取敵對行動」。

綜合香港和澳門媒體報導，該名男子為澳門民主派前立法會議員區錦新，卅日被依違反國安法罪名逮捕，卅一日移送檢察院。區錦新妻子鄭妙珊被列為證人，卅一日上午在親屬陪同下往檢察院錄取口供。鄭妙珊說，不清楚發生何事，亦不知區錦新因何事被帶走。

公開資料顯示，一九五七年四月出生的區錦新，一九九三年起擔任澳門市政議員，澳門移交中國後連續五屆擔任立法會議員，任期由二○○一年至二一年。二一年立法會選舉時，區錦新宣布不尋求連任，其多年來的競選夥伴吳國昌及多名民主派參選人，因被指控不效忠澳門特區，被取消參選資格。

區錦新也是前澳門民主發展聯委會（民聯會）理事長。民聯會成立於一九八九年，每年都在澳門舉行六四燭光集會，直到二○○二年停辦，二三年宣布解散。

澳門在二○○九年完成「澳門基本法」廿三條明訂的國安法律立法工作，當年三月三日起實施維護國家安全法。根據國安法第十三條，違反「與澳門特別行政區以外的組織、團體或個人建立聯繫做出危害國家安全的行為」者，一經定罪須處三年至十年徒刑。

二三年，澳門立法會通過新修訂的國安法，擴大多項罪行的定義。官員聲稱，此舉旨在加強防範外國干預。

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