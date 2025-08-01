日公布太空防禦指南 中國激烈反對

日本防衛大臣中谷元上月28日發布「太空領域防禦指南」後，中國外交部和國防部相繼透過發言人表示「強烈反對」。（彭博檔案照）

2025/08/01 05:30

開發保鏢衛星 抗殺手衛星

〔駐日特派員林翠儀／東京七月卅一日報導〕隨著中國與俄羅斯發展「殺手衛星」等反衛星武器，將太空戰場化，日本發布「太空領域防禦指南」（宇宙領域防衛指針），首度系統性揭示太空防衛戰略，將太空視為國防領域之一。防衛省也計畫開發「保鏢衛星」，保護本國人造衛星免受殺手衛星攻擊，預定二○二九年度前完成開發和實證測試。

基於中俄兩國在太空領域的威脅，日本二○二二年底修訂的安保三文件中，將加強太空安保能力例為重點項目，航空自衛隊預定二七年度前更名為「航空太空自衛隊」，二二年建軍的「太空作戰群」也預定二五年度升級為「太空作戰團」（暫稱）。

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加強太空安保能力 抗衡中俄

美國太空軍也在去年十二月初正式進駐日本，主要任務是與空自太空作戰群等日方單位溝通協調，這也宣示日美兩國未來將在太空領域深化合作。

日本防衛大臣中谷元上月廿八日發布「太空領域防禦指南」後，中國反應激烈，外交部和國防部相繼於廿九日及卅日透過發言人表示「強烈反對」，中國國防部甚至還批評日本以防衛名義，與美國等國在太空領域進行軍事合作，將引發周邊國家對「日本軍國主義復甦」的擔憂。日本網友則大酸，中國愈是反對，就證明日本「做對了」。

日本首部「太空領域防禦指南」強調，太空領域在通訊和觀測方面，是日本國民生活不可或缺的基礎，為確保包括自衛隊在內的政府部門與相關民間企業的衛星等安全運作，有必要加強太空防衛能力。

指南提到日本政府正在建構「衛星星座」，這是以大量小型人造衛星建構的聯動網絡，用於捕捉敵方飛彈發射場等目標，並準備反擊。中國、俄羅斯和北韓正在研發極音速武器，日本則發展可對此進行追蹤和探測的衛星，有助於攔截這類武器。

指南提及的太空防禦重點，包括戰況的掌握，使用衛星星座捕捉敵方目標，對極音速武器進行追蹤和探測；通訊的確保，靈活運用民間的通訊衛星星座；機能的保證，強化對不明衛星的監視和太空領域的掌握能力，建立衛星的防護能力，以及透過整合官民、國內外資源與能力，共同達成太空安全目標。

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