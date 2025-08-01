印度加入挺菲 南海首次聯合巡邏

印度準備與菲國海軍在南海爭議海域進行首次聯合巡邏。圖為飛彈驅逐艦「邁索爾號」。 （取自網路）

2025/08/01 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕印度正擴大支持菲律賓的軍事現代化及南海主權立場，飛彈驅逐艦「邁索爾號」（INS Mysore）、反潛巡防艦「基爾丹號」（INS Kiltan）及油料補給艦「夏克提號」（INS Shakti）組成的印度東方艦隊編隊，七月卅日停靠馬尼拉港，準備與菲國海軍在南海爭議海域進行首次聯合巡邏。

繼美國、澳洲、日本、加拿大及法國之後，印度成為最新一個與菲律賓在南海進行海上合作行動的國家。「美國海軍研究協會新聞」（USNI News）七月卅日報導，儘管印、菲兩國此前曾在南海舉行過多次演習，但這是印度首次與菲律賓進行海上軍事合作行動，三艘印度軍艦預計八月四日至八與菲律賓海軍聯合巡邏。

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較以往更注重協同作戰

相較於以往的聯合航行、通過演習及海上夥伴演練，此次合作行動更注重部隊協同作戰，並凸顯印度在南海主權爭端中對菲律賓的支持。菲律賓武裝部隊將兩國海上合作描述為「旨在維護國際水域和平與穩定的重要國際交流」。

這場演訓將與菲律賓總統小馬可仕八月首次訪問印度的行程同時進行。小馬可仕屆時將與印度總理莫迪舉行會談，並拜會印度總統慕爾穆及外交部長蘇杰生。

近年來，印菲防務合作顯著升溫。印度二○二二年向菲律賓出售「布拉莫斯」超音速反艦巡弋飛彈。去年，新德里也調整對二○一六年南海仲裁案的立場，由僅承認結果，進一步表態呼籲各方遵守裁決。

菲律賓首座布拉莫斯飛彈基地，具備打擊呂宋島西部南海海域目標能力，包括爭議性的黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）周邊。此前，新德里曾向馬尼拉提供國防貸款，提出一系列國產軍備，支持菲國武裝部隊現代化計畫。

香港「南華早報」報導，艦長一六三公尺的邁索爾號配備布拉莫斯飛彈，射程已延伸至八百公里。分析家指出，這場聯合巡邏屬於印度在東南亞持續推進的海軍行動部署，反映新德里與馬尼拉在南海緊張升溫下展現的統一陣線。

印度海軍在訪問菲律賓期間，將進行多項專業交流，加強兩國海軍的協同作戰能力，深化雙方合作。

向東擴展 塑造泛印太海上力量地位

報導指出，印度此舉表明，莫迪政府已認定中國並非「維持現狀」的力量。紐西蘭「亞太安全創新論壇」主席艾波特認為，印度的強勢姿態顯示其政策已從非經常性合作，轉向更持續的區域存在；南海與印度洋在戰略上緊密相連，尤其對中國而言，藉由與菲國合作，能夠向東擴展觸角並增加海上縱深，進而塑造泛印太海上力量的地位。

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