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    抗中擴張 FBI設紐西蘭辦公室

    美國聯邦調查局7月31日在紐西蘭成立常設辦公室，局長巴特爾表示，需要與志同道合的情報機構聯手，以對抗日益崛起的中國。（彭博檔案照）

    美國聯邦調查局7月31日在紐西蘭成立常設辦公室，局長巴特爾表示，需要與志同道合的情報機構聯手，以對抗日益崛起的中國。（彭博檔案照）

    2025/08/01 05:30

    強化五眼聯盟情報合作

    〔編譯林家宇／綜合報導〕為打擊中國與日俱增的網路犯罪行為，美國聯邦調查局（FBI）宣布在紐西蘭首都威靈頓設立首間獨立辦公室，強化保護由美國、加拿大、澳洲、紐西蘭和英國組成的情報同盟「五眼聯盟」，並與紐西蘭當局就重要國際事務合作。

    FBI局長巴特爾（Kash Patel）七月卅一日在視訊演說中，讚揚FBI於威靈頓開設辦公室是「歷史性的時刻」，「向世界展現出FBI確實把在五眼聯盟國家間的長久部署置於優先」。

    對抗網路侵擾等犯罪

    巴特爾表示，FBI虛心接受紐西蘭當局的接納，雙方會就「我們時代中某些最重要的全球事務合作」，包括「在印太司令部（IndoPACOM）區域內抗衡中國共產黨，打擊毒品貿易，合作對抗網路侵擾和勒索軟體活動，以及最重要的，保護我們各自的公民」。

    辦公室肩負美南太平洋夥伴關係

    FBI於二○一七年在威靈頓派駐職員，作為澳洲坎培拉辦公室的附屬單位。對中國在太平洋影響力日漸擴大的擔憂，使得美紐合作關係愈加緊密。新設立的紐西蘭辦公室將負責與紐西蘭、南極洲、薩摩亞、紐埃、庫克群島和東加的夥伴關係。

    美國駐紐西蘭大使館表示，FBI辦公室將負責調查「恐怖主義、網路犯罪與詐騙、組織犯罪與洗錢、剝削兒童以及外國情報威脅」。

    局長訪紐 川普2.0最高層級官員

    巴特爾是美國總統川普第二任期至今訪問紐西蘭最高層級官員，期間與紐國安全、警方、外交及情報部門首長會晤。掌管紐西蘭國防、情報及數位部門的國防部長柯林斯對FBI新辦公室表達歡迎之意，有助強化紐西蘭人民的安全保障，她與巴特爾也在跨國組織犯罪、反恐、數位安全和間諜活動等議題進行交流，交換洞見。

    警察部長米歇爾表示，巴特爾的來訪向犯罪分子傳達清楚訊息，那就是他們「無法藏身在國際邊界之後」、「紐西蘭警方持續與FBI等海外對等機構合作，把參與毒品走私、網路兒童剝削等非法、傷害活動者繩之以法，並在第一時間、場合阻斷違法事件發生」。

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